Liste et emplacement des cartes Liberty City Penetrators

24 cartes sont à collecter pour le set Liberty City Penetrators dans GTA 6. Voici la liste de ces cartes, accompagnée de leur emplacement :

Article mis à jour le 27/11/2026 : 3 cartes sur 24 ajoutées, les autres arrivent au fil de nos parties

#1

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#2 – Wenyen Deng

Région : Watson Bay < Mariana County

: Watson Bay < Mariana County Emplacement : Au sud-ouest de Watson Bay se trouve le bar & grill Rusty Hook, non indiqué sur la map. En revanche, un distributeur de billets à proximité est affiché. Allez à l’arrière du distributeur en contournant par la gauche et vous arriverez dans un renfoncement dans lequel vous attend la carte, posée à côté d’une bière.

#3

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#4

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#5 – Dimitri Petrov

Région : Key Lento < Mariana County

: Key Lento < Mariana County Emplacement : Rendez-vous au point d’intérêt WAiNK Tour de recherche et développement Badger, situé juste à côté du mobile-home de Donnie, à Key Lento. Grimpez la tour jusqu’à l’avant-dernier étage. Vous trouverez sur le balcon un fusil de précision SM-69, mais également la carte à collectionner, à l’intérieur d’une petite armoire, sur le mur juste à côté.

#6 – Taylor Blanc

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#7 – Alexander Avain (Argent)

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#8 – Alexander Avain (Bleu)

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#9

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#10 – Remy Herbert (Argent)

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#11 – Remy Herbert (Bleu)

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#12 Remy Herbert (Orange)

Région : Key Lento < Mariana County

: Key Lento < Mariana County Emplacement : En partant du magasin ou de la sculpture WAiNK The Wonder Whale de Key Lento, allez vers l’est et approchez du gros bâtiment possédant une grande piscine. Juste à côté de cette piscine se trouve un terrain avec un panier de basket. Près de l’entrée du terrain, cherchez un sac au sol, et vous tomberez sur la carte.

#13 – Rion Yapa (Argent)

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#14

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#15

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#16 – Lev Volkov (Bronze)

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#17

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#18

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#19

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#20

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#21 – Demario Richardson (Or)

Région : Port Gellhorn < Kelly County

: Port Gellhorn < Kelly County Emplacement : Pour trouver cette carte, allez à l’arrière du magasin de prêteur sur gages Buck’s Jewelry & Pawn, au sud de Port Gellhorn. Forcez le rideau métallique, entrez, et vous verrez la carte posée sur la droite.

#22 – Noah Marcus (Bronze)

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#23

Région :

: Emplacement : En cours d’ajout…

#24 – Noah Marcus (Or)

Région : Riquezas Keys < Mariana County

: Riquezas Keys < Mariana County Emplacement : Dans la région de Riquezas Keys, allez sur l’île la plus au sud et cherchez une tour d’observation entre la plage côté ouest et la route. Grimpez à l’échelle pour monter au sommet de la tour et vous y trouverez la carte.

Ce set de basket compte pour le trophée « Carte sur tables », qui demande d’assembler trois séries complètes. Les 17 autres sets sont recensés dans notre guide des cartes à collectionner de GTA 6, et toutes nos soluces dans le guide complet de GTA 6.