L’exclusivité PlayStation prend fin

L’éditeur a d’abord commencé à parler du second DLC de Nioh 3, « Insurrection Sanglante », qui sortira finalement ce 17 décembre, et non pas en février comme on aurait pu le croire.

Dans cette extension, vous trouverez la nouvelle zone de Shimabara, où vous rencontrerez notamment des personnages issus des deux premiers volets. Un nouveau contenu nommé Champ du Carnage vous proposera de vaincre des vagues d’ennemis avant d’affronter un boss pour passer au niveau suivant, en récupérant au passage des effets de champs de bataille qui vont vous rendre la vie plus simple.

Vous y trouverez aussi de nouveaux éléments de personnalisation, et si vous souhaitez vous attaquer à un sacré défi, vous disposerez du mode de difficulté « Parcours de Nioh ». Celui-ci ne sera accessible qu’après avoir terminé le jeu dans le mode « Parcours de l’éclairé », et il faudra obligatoirement posséder les deux DLC pour en profiter. Dans ce nouveau mode, vous trouverez des équipements de rareté éthérée, le plus haut niveau possible.

De plus, Koei Tecmo confirme l’existence de la Complete Edition de Nioh 3, qui comprendra le jeu de base ainsi que tous les DLC et contenus gratuits sortis à ce jour. Il faudra cependant attendre le 28 janvier prochain pour en profiter, date à laquelle le jeu sortira également sur Xbox Series, une première pour la saga.