Kasumi se prépare à passer la septième

En attendant de savoir si Koei Tecmo a prévu des festivités pour le trentième anniversaire de Dead or Alive, l’éditeur nous propose une petite bande-annonce hommage qui fait le tour des différents épisodes de la saga. Elle se termine surtout sur un tout petit quelque chose pour Dead or Alive 7, avec une très courte apparition de Kasumi dans son nouveau costume.

La combattante était déjà apparue dans le premier teaser du septième épisode, mais on peut ici un peu mieux voir à quoi elle va ressembler, avec un premier aperçu de son visage, au lieu de son bustier. C’est très court, et ça ne sert qu’à rappeler que le nouvel opus est bien en développement, même s’il faudra visiblement patienter encore un peu avant d’en savoir plus. Notons d’ailleurs que Koei Tecmo ne veut toujours pas confirmer le nom de ce nouvel épisode, même si l’on parle ici de Dead or Alive 7.

À part ça, vous n’y verrez rien de très neuf ici, mais vous pourrez vous remémorer quelques souvenirs des anciens épisodes en attendant des informations plus concrètes.