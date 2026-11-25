Vendre ou garder ses cartes à collectionner : notre conseil

Accumuler des cartes à collectionner vous permet de les consulter dans une boîte disponible dans votre appartement ou maison. Vous pouvez les observer et les faire défiler rapidement et facilement. C’est aussi depuis cette boîte que vous pouvez consulter le prix de revente pour chaque carte.

Avoir la possibilité de vendre ses cartes peut faire peur dans la mesure où il y a des notions de rareté ainsi qu’un pourcentage de complétion à atteindre pour obtenir le 100% du jeu. Néanmoins, il ne faut pas avoir peur : vendez vos cartes pour gagner de l’argent, car vous ne risquez rien en le faisant.

Vendre une carte fait-il perdre la progression de la collection ?

Même si vous vendez une carte, votre progression de la collection ne sera jamais perdue, et le 100% sera bien évidemment toujours accessible pour peu que vous réunissiez les conditions que nous vous détaillons plus bas.

Les cartes vendues restent-elles dans la collection ?

En revendant une carte, vous ne pourrez simplement plus les consulter depuis votre boîte de cartes à collectionner accessible dans votre planque. En revanche, vous pourrez toujours consulter les cartes obtenues et vendues dans le menu Progression > Collections > Cartes à collectionner.

Doublons et raretés : comment fonctionnent les variantes de couleur ?

Les cartes à collectionner ont une particularité, c’est leur variante de couleur symbolisant leur rareté. Si on trouve des cartes standards, il existe trois codes couleurs de trois cartes chacun. Voici les différents degrés de rareté :

Blanc < Jaune < Orange

Rouge < Violet < Bleu

Bronze < Argent < Or

Vous aurez des exemples de ces degrés de rareté de cartes du côté des Danseuses de Jack of Hearts ou encore des têtes d’affiche du America’s Next Top Hooker.

Aussi, il peut arriver qu’une même carte soit récupérable une deuxième fois, à un autre endroit. Ces doublons n’ont aucune incidence sur la progression de la collection. Notez juste qu’ils peuvent rejoindre votre boîte de cartes à collectionner pour les consulter in-game, ou bien qu’ils sont de nouveau éligibles à la revente.

Où vendre ses cartes dans GTA 6 ? La liste des prêteurs sur gages

Pour vendre ses cartes, il faut se rendre à une boutique de prêteurs sur gage. Voici quelques exemples d’enseigne, par région :

Buck’s Jewelry & Pawn au sud de la région de Port Gellhorn, et l’ Avery Pawn , au nord de la même région

au sud de la région de Port Gellhorn, et l’ , au nord de la même région Hamlet Pawn , vers le sud dans la région d’Hamlet

, vers le sud dans la région d’Hamlet Florence & Co. , au nord de la région d’Ambrosia

, au nord de la région d’Ambrosia Pawn Stash au quartier La Perle de Vice City, Vice City Pawn et Down Town Pawn dans celui de Crosstown, Dorado Pawn Shop dans celui de Rockridge ou encore Fast Cash dans celui de Little Cuba

Il suffit de s’adresser à un ou une employé(e) au comptoir et de vendre vos cartes, set par set. Sachez qu’une estimation de votre vente totale peut être donnée en survolant l’une des boutiques de prêteur sur gages sur la map.

Prix des cartes à collectionner GTA 6 : combien rapportent-elles ?

Au moment de vendre ses cartes à collectionner, tout dépend de la valeur de la carte, voire du set concerné. Par exemple, la carte standard Christoph Schulz de l’équipe des Vice City Narcos rapporte 60$, alors que la carte orange de Funny Bones, de l’Univers Ed Comics, vous donnera 125$.

Bien sûr, plus la valeur de la carte est précieuse, plus le prix de revente sera élevé. Une carte des Danseuses du Jack of Hearts Brianna Blue (Rose) coûtera plus cher qu’une Brianna Blue (Violet) qui sera elle-même plus chère qu’une Brianna Blue (Rouge). Il faut enfin savoir que le minimum de prix de revente est de 20$, et le maximum dépasse les 1000$.

Revendre ses cartes est-il un bon moyen de gagner de l’argent ?

Durant les premières heures des deux premiers chapitres de l’histoire principale, revendre ses cartes peut permettre d’atteindre plus facilement quelques objectifs mineurs sans avoir à faire couler le sang ou commettre des délits. Quelques centaines voire milliers de dollars acquis ainsi peuvent permettre d’acheter des tenues, changer de coupe de cheveux, obtenir arme en particulier, payer un loyer ou encore mettre quelques sous sur le compte épargne familial.

En revanche, passé la moitié du jeu, voire le premier tiers, cette manière de booster son compte en banque devient limitée et les autres activités s’imposent.

Combien de sets faut-il compléter pour le 100 % et les trophées ?

Compléter les sets de cartes à collectionner de GTA 6 fait avancer le 100% et vous fait débloquer deux trophées/succès. Le premier achievement, intitulé « Carte sur tables », vous demandera d’assembler trois séries de cartes à collectionner. Pour l’obtenir au plus vite, privilégiez les sets de cartes Catch amateur (12 cartes), Artistes du Delights (18 cartes), et n’importe quel autre set de 24 cartes, comme les équipes de sports.

Ensuite, pour le 100% et son trophée « Une longue route », il faudra compléter 16 sets de cartes sur 18. Cela représente un minimum de 372 cartes sur 480. Attention, avoir 372 cartes ne suffit pas, il faut bel et bien avant tout posséder 16 séries complètes.

Retrouvez toutes nos astuces, soluces ou encore les emplacements des autres cartes à collectionner de GTA 6 en vous rendant sur notre guide complet.