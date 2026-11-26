Liste et emplacement des cartes Les Légendes de Ratface

36 cartes sont à collecter pour le set Les Légendes de Ratface dans GTA 6. Voici la liste de ces cartes, accompagnée de leur emplacement :

Article mis à jour le 26/11/2026 : 6 cartes sur 24 ajoutées, les autres arrivent au fil de nos parties

#1

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: Emplacement : En cours d’ajout…

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#3

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#4

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#5

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#6 – Diddler (Bleu)

Région : Gloriana Key < Vice City < Vice-Dale County

: Gloriana Key < Vice City < Vice-Dale County Emplacement : Dirigez-vous vers le lieu de courses urbaines Hit’N’Run VC de Gloriana Key. Juste à côté, il y a des gradins. Sous les gradins se trouve un couloir assez sombre avec des rideaux métalliques. Allez vers l’ouest et remarquez un rideau métallique entrouvert. Juste dessous, vous verrez la carte.

#7

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#8

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#9

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#10

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#11

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#12

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#13

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#14 – Captain Kreuks (Pourpre)

Région : Corsair Key < Mariana County

: Corsair Key < Mariana County Emplacement : Vers le centre de la région Corsair Key, vous verrez des toilettes publiques sur le côté ouest de la route. Allez dans les toilettes pour femmes pour tomber sur la carte, posée sur le distributeur de savon.

#15

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#16 – Swallow (Violet)

Région : Port Gellhorn < Kelly County

: Port Gellhorn < Kelly County Emplacement : Rendez-vous dans la région de Port Gellhorn. A l’ouest se trouve la zone d’emplacements de mobile-homes de Lost Vista dans laquelle vous aurez la possibilité de voler des pilules pour Dunk. Dans l’un des mobile-homes, vous trouverez la carte en hauteur, près d’un ordinateur.

#17

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#18

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#19 – La Ratmobile (Violet)

Région : Buckskin Swamp < South Kelly County

: Buckskin Swamp < South Kelly County Emplacement : La carte se trouve au sommet de la tour d’observation vers le nord de la région de Buckskin Swamp. Elle est posée sur la rambarde, dans un coin.

#20

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#21

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#22 – Todd Lang

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#23

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#24

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#25 – Woker

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#26

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#27 – Woker (Bleu)

Région : Key Lento < Mariana County

: Key Lento < Mariana County Emplacement : Lorsque vous faites face au magasin de souvenirs The Wonder Whale de Key Lento, allez sur la droite et longez le mur jusqu’à atteindre un banc avec des dessins de soleil et de tournesol au-dessus. La carte est sur le banc en question.

#28

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#29

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#30 – La mort de Swallow (Bleu)

Région : Key Lento < Mariana County

: Key Lento < Mariana County Emplacement : Aux abords de la plage à l’est de Key Lento, vous tomberez sur une maison dont l’escalier d’entrée est recouvert de rubans jaunes de la police. Entrez à l’intérieur pour y découvrir les restes d’une scène de crime. Allez dans la salle à manger et cherchez une étagère renversée. La carte est au pied de l’étagère.

#31

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#32

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#33

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#34 – Trahison de l’âge d’argent (Violet)

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#35 – Trahison de l’âge d’argent (Pourpre)

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#36

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