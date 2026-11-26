Sculptures WAiNK GTA 6 : emplacement des 23 lieux à scanner
Dans GTA 6, si vous souhaitez parvenir au taux de complétion maximal, vous devrez notamment passer par la recherche des structures WAiNK, que vous devrez scanner dans tout Leonida. On vous dit où les trouver.
Sculptures WAiNK GTA 6 : les 23 emplacements par région
Afin de mieux vous organiser, voici les sculptures WAiNK regroupées par zone, avec leur numéro dans la liste détaillée plus bas.
- Vice City, Vice Beach (11) : #1 Poudreuse de Leonida, #2 Donne-moi ton pétrole, #3 Oursons en gélatine du Flam, #11 Gros leurre, #12 Jardin de Catalan Boulevard, #13 Colosse, #14 Mémorial de Blanco, #16 Fontaine de pixels, #19 L’ascencion de Neptune, #20 Sculpture du Vice Museum of Art, #22 Statue de princesse robot Bulbblegum
- Key Lento (4) : #4 Statue du centre des visiteurs des Grassrivers, #6 Mémorial de Fatal Incursion, #7 Sculpture du Triangler, #21 The Wonder Whale
- East Lummox County, South West Lummox County (4) : #5 T-Rex de la casse, #8 Char pour le Valhalla, #10 Mère Rushwood, #23 Monument de la suprématie Leonidienne
- Port Gellhorn (2) : #9 Monument de Leonida, #17 Mascotte de Thrillbilly
- South Kelly County (2) : #15 Totem de Buckskin Swamp, #18 La grande dinde de Capri
Emplacement des 23 sculptures WAiNK de GTA 6
#1 – Poudreuse de Leonida
- Région : Centre-ville < Vice-City
- Emplacement : Au beau milieu de Vice City près du téléscope, vous verrez cette drôle de statue au loin juste au bord de la route.
#2 – Donne-moi ton pétrole
- Région : Decor District < Vice City
- Emplacement : Statue assez immanquable qui se situe au nord de Vice City, près de la route.
#3 – Oursons en gélatine du Flam
- Région : Panos Plaza < Vice City
- Emplacement : Au bord de la rivière de Vice City, vous verrez facilement ces oursons, mais vous n’avez pas besoin d’être sur l’eau pour valider le scan.
#4 – Statue du centre des visiteurs des Grassrivers
- Région : Shoeless Keys
- Emplacement : Dans la région des Keys, à l’endroit où vous effectuerez l’une des dernières missions du Chapitre 1.
#5 – T-Rex de la casse
- Région : East Lummox County
- Emplacement : Dans une ferme au nord de la map, dans la région East Lummox County, vous verrez cette statue dans le jardin à l’entrée.
#6 – Mémorial de Fatal Incursion
- Région : Key Lento
- Emplacement : Au bout de l’île de Key Lento, vous verrez cette statue juste avant le pont, au bord de l’eau.
#7 – Sculpture du Triangler
- Région : Corsair Key
- Emplacement : Vers une plage sur l’île Corsair Key qui se situe au nord-est de Key Lento.
#8 – Char pour le Valhalla
- Région : South West Lummox County
- Emplacement : Au bord d’une route au nord-ouest de la map près du village de Grayson.
#9 – Monument de Leonida
- Région : Port Gellhorn
- Emplacement : À l’est de Port Gellhorn, sur une butte qui vous permet de voir la ville.
#10 – Mère Rushwood
- Région : Millport > Millport Basin
- Emplacement : Entre les deux parties de la zone de Millport, à l’entrée d’une usine sur le bord de la route.
#11 – Gros leurre
- Région : Ocean Beach < Vice Dale County
- Emplacement : Sur la pelouse au bord de l’île d’Ocean Beach à l’est de la map.
#12 – Jardin de Catalan Boulevard
- Région : Bayside > Vice City
- Emplacement : vers une plage à l’est de Vice City, dans la zone de Bayside où vous verrez plusieurs structures colorées.
#13 – Colosse
- Région : Peacock Bay < Vice City
- Emplacement : Au bord d’une route au sud de la ville de Vice City.
#14 – Mémorial de Blanco
- Région : Mémorial de Salton Island > Vice Dale County
- Emplacement : Sur une île entre les deux parties de Vice City, assez immanquable.
#15 – Totem de Buckskin Swamp
- Région : Buckskin Swamp < South Kellly County
- Emplacement : Allez dans les marais pour trouver une petite île à l’entrée où se cache le totem.
#16 – Fontaine de pixels
- Région : Tequesta < Vice City
- Emplacement : Une structure assez simple à trouver au milieu de grands buildings au centre de Vice City
#17 – Mascotte de Thrillbilly
- Région : Frogswater < North Kelly County
- Emplacement : Juste avant de rentrer dans le grand circuit de Thrillbilly, à l’entrée.
#18 – La grande dinde de Capri
- Région : Capri
- Emplacement : Près du petit lac de la ville de Capri.
#19 – L’ascencion de Neptune
- Région : Washington Beach < Vice Beach
- Emplacement : Au nord de Washington Beach à Vice City, il faut regarder sous le pont de l’autoroute pour trouver la statue.
#20 – Sculpture du Vice Museum of Art
- Région : Vice Beach
- Emplacement : En plein milieu de Vice Beach juste avant d’accéder aux plages.
#21 – The Wonder Whale
- Région : Key Lento < Mariana County
- Emplacement : La statue est présente devant le magasin The Wonder Whale, au sud-ouest de Key Lento, Mariana County.
#22 – Statue de princesse robot Bulbblegum
- Région : Vice Beach
- Emplacement : Très proche de la sculpture numéro 20, vous la trouverez au pied d’un hotel rempli de voitures de luxe.
#23 – Monument de la suprématie Leonidienne
- Région : Manifest Canyon < South West Lummox County
- Emplacement : Au nord de Port Gellhorn, au bord d’une route, vous trouverez ce monument très visible de loin.
N’hésitez pas à consulter notre guide complet de GTA 6 pour davantage de guides et d’astuces.