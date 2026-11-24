Une année complète pour peaufiner l’expérience

Puisqu’il ne reste qu’une poignée de semaines avant la fin de l’année, personne n’imaginait encore que NEKCOM Games et 4Divinity puissent tenir leur promesse concernant la sortie de Showa American Story. Il devenait évident que l’action-RPG très barré allait être reporté, encore fallait-il confirmer la chose. Ce que le studio annonce aujourd’hui, en donnant une nouvelle date de sortie qui n’est pas pour demain, car Showa American Story est désormais prévu pour le 28 octobre 2027.

Le studio se veut malgré tout rassurant en indiquant que le contenu du jeu est bouclé, et que toute cette année servira à rendre l’expérience plus grisante :

« Atteindre cette étape après cinq années de développement représente beaucoup pour toute notre équipe. Le contenu principal du jeu étant désormais finalisé, nous consacrons tous nos efforts à peaufiner et à optimiser l’expérience, afin que, lorsque vous plongerez dans l’univers de Showa American Story, le résultat soit cohérent, réactif et complet. »

Un mal pour un bien donc, d’autant plus que le jeu semble bien avoir besoin de cette phase de peaufinage. Rendez-vous donc l’année prochaine sur PC et PS5, et pas sur PS4, cette version étant annulée.