Seul GTA 5 a fait mieux, mais à une époque très différente

C’est grâce au journaliste Oscar Lemaire que l’on a droit à une première indication concernant le succès de GTA 6 en France. Selon les informations recueillies, le jeu de Rockstar se serait vendu à plus d’un million d’exemplaires à son lancement dans le pays, et seulement en prenant en compte les ventes physiques. Car oui, même si le jeu est vendu dans une boite sans disque avec un code, il compte toujours comme une unité physique, du moins dans le recensement des ventes. Il faut donc ensuite rajouter les ventes purement dématérialisées, même si aucune information n’a été partagée.

Selon Oscar Lemaire, il s’agit tout simplement du deuxième meilleur démarrage d’un jeu physique en France. Le seul qui est parvenu à battre ce score n’est autre que GTA 5, qui avait réalisé 120 000 ventes supplémentaires, mais qui est sorti en 2013, alors que le marché du dématérialisé n’était pas aussi important.

1 046 000 ventes physiques pour le démarrage de Grand Theft Auto 6 en France. Ce n'est que la deuxième fois (et probablement dernière?) qu'un jeu dépasse le million sur sa première semaine en France, après GTA5 (qui avait fait 120k de mieux, mais à une époque où le dématérialisé était dérisoire). — Oscar Lemaire (@oscarlemaire.bsky.social) 2026-11-24T13:28:54.146Z

Autre fait notable selon le journaliste : la version PS5 de GTA 6 représente 93 % des ventes. La France a toujours été un pays plus client de PlayStation que de Xbox, c’est pourquoi l’écart n’est pas si étonnant, même s’il est remarquable. Dans le reste du monde, cette différence ne doit pas être aussi nette, mais Sony a tout de même annoncé que 39 millions de personnes ont acheté la version PS5, laissant sous-entendre que le public principal du jeu joue sur cette console.