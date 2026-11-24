Un trimestre historique à venir pour PlayStation

Sur son PlayStation Blog, Sony a voulu montrer que c’est sur PS5 que GTA 6 s’est le plus vendu, ce qui est naturel dans la mesure où la PS5 dépasse les 100 millions de ventes, tandis que la Xbox Series a fait environ 3 fois moins sur cette génération selon les derniers chiffres communiqués par Xbox.

On apprend ainsi que 39 millions de personnes uniques ont joué à GTA 6 sur PS5, rien que ça. Sony ne parle pas de ventes ici, même si c’est sans doute équivalent, ce qui veut dire qu’en un week-end (l’estimation s’arrête au 22 novembre), les 32,5 millions de précommandes du jeu sont déjà bien obsolètes. Rajoutez à cela les ventes Xbox, et vous devez sans doute approcher de la barre des 50 millions.

Parmi les autres statistiques intéressantes partagées par Sony, on note un temps de jeu moyen à 17,4 heures pour 683 millions d’heures jouées depuis le lancement du jeu. Naturellement, cela veut aussi dire que le pic de joueurs et joueuses recensées sur PlayStation a atteint un nouveau record, faisant bien mieux que n’importe quel jeu multijoueur et/ou free-to-play.

De plus, le constructeur a vendu beaucoup de nouvelles consoles et rapporte avoir enregistré le plus grand nombre de nouvelles PS5 connectées en un seul jour. Autrement dit, de nombreuses personnes ont acheté une PS5 en même temps que GTA 6, car parmi les nouvelles consoles enregistrées durant ce week-end, GTA 6 a été joué sur 70 % d’entre elles. À voir maintenant combien de PS5 se sont vendues, mais ça, on le saura après les fêtes, lors du bilan trimestriel du constructeur.