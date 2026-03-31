Eidos Montréal annonce se séparer de 124 personnes dont le directeur du studio, David Anfossi

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À chaque fois, on espère que ce sera la dernière vague. Une tendance qui semble pourtant se renforcer ces dernières semaines et qui perdure après des mois d’hémorragie chez les développeurs et développeuses de divers studios et éditeurs à travers le monde. Après la fermeture annoncée de Ivy Road (Wanderstop) et les licenciements récemment opérés chez Crystal Dynamics (en vue de la sortie prochaine des futurs jeux Tomb Raider), c’est au tour d’Eidos Montréal d’annoncer une purge de ses effectifs, y compris dans les hautes sphères du studio.

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