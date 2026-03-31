Eidos Montréal annonce se séparer de 124 personnes dont le directeur du studio, David Anfossi

Comme Embracer un avenir troublé

C’est sur le profil LinkedIn du studio que la douloureuse annonce a été faite. 124 postes supprimés en raison de « l’évolution des besoins liés aux projets » avec principalement « des répercussions sur les équipes de production et de soutien« . Depuis près de 2 ans, de nombreux studios ont été fermés et ce seraient près de 8000 salariés au total dans le monde qui auraient été remerciés des rangs du mastodonte Embracer Group, propriétaire d’Eidos Montréal depuis 2022, dont précédemment plus de 180 rien que chez Eidos Montréal en plusieurs vagues.

Mais ce n’est pas tout, car outre l’annonce sismique de la suppression de près de 30% des effectifs restants du studio canadien (le studio ne comporterait désormais qu’environ 250 salariés d’après les sources internes), un départ non négligeable est également opéré en parallèle, celui du directeur du studio, David Anfossi.

Eidos Montréal annonce une réduction de ses effectifs ainsi que le départ de son directeur de studio, David Anfossi.

Cette réduction d’effectifs, qui touche 124 employés, résulte de l’évolution des besoins liés aux projets et a des répercussions sur les équipes de production et de soutien.

C’est une journée difficile pour notre studio, qui reflète la nécessité de s’adapter et de concentrer nos efforts là où Eidos-Montréal peut être le plus efficace.

Nous sommes profondément reconnaissants envers les membres des équipes concernés ; cette décision ne reflète en aucun cas leur talent, leur dévouement ou leurs performances.

Soutenir les personnes concernées avec attention et respect reste notre priorité, tout en assurant la continuité pour les équipes à l’avenir.

Par ailleurs, après de nombreuses années à la tête du studio, David Anfossi et Eidos-Montréal se séparent également.

Nous remercions David pour sa contribution et lui souhaitons le meilleur pour ses projets futurs.

Un plan de transition est en cours, et de nouvelles informations seront communiquées dès que la nouvelle direction sera mise en place.

Aujourd’hui, cependant, notre priorité est de soutenir nos collègues.

Auparavant chez MegaBlocks puis Ubisoft, le dorénavant ex-directeur du studio, en poste depuis 2013, fut le directeur exécutif de Deus-Ex: Human Revolution après son arrivée chez Eidos Montréal en 2007. Il quittera donc ses fonctions suite à cette nouvelle phase de licenciements. Un départ stratégique présenté comme d’un commun accord, mais qui questionne sur la temporalité, à une époque charnière pour le studio qui n’est officiellement sur aucun nouveau projet propriétaire et avec une maison mère toujours plus fragile. Aucune information sur l’avenir de la direction du studio n’a été évoquée.

Auparavant en rumeur du développement d’un nouveau jeu Deus Ex puis d’une nouvelle licence « AAAA », Eidos Montréal œuvre activement au co-développement de Fable avec Playground Games ainsi qu’au suivi de Grounded 2 aux côtés d’Obsidian Entertainment. Le studio a récemment produit des titres comme Shadow of the Tomb Raider ou encore Marvel’s Guardians of the Galaxy. On partage bien évidemment toutes nos pensées et notre soutien aux salariés concernés par cette nouvelle vague de départs.