Crystal Dynamics annonce une nouvelle vague de licenciements malgré ses projets Tomb Raider

Les projets Tomb Raider toujours maintenus

Dans un communiqué officiel posté sur Linkedin, Crystal Dynamics explique que ces départs concernent à la fois des équipes de développement et des fonctions opérationnelles. Les mots employés sont, à peu de choses près, identiques à ceux utilisés précédemment. Il faut dire que l’annulation de Perfect Dark a fait beaucoup de mal à la structure.

Voici le communiqué complet :

Aujourd’hui, nous avons pris la décision difficile mais nécessaire de réorganiser les studios et les équipes de Crystal Dynamics. En conséquence, nous nous sommes séparés d’un peu moins de 30 collaborateurs répartis sur différents départements et projets dans le cadre de cette restructuration visant à préparer la prochaine génération du studio.

Crystal remercie profondément toutes les personnes concernées pour leur talent exceptionnel, leur travail acharné et leur engagement qui ont contribué à façonner le studio de nombreuses manières. Nous nous engageons à leur offrir tout le soutien et les ressources possibles durant cette transition.

À nos joueurs — alors que les réalités de l’industrie continuent d’évoluer, nous avons pris ces décisions difficiles afin d’optimiser le développement continu de notre jeu phare Tomb Raider, tout en réorganisant le studio pour créer les jeux de demain. Nous remercions nos joueurs, nos collègues et nos partenaires pour leur soutien continu durant cette période de transition et nous avons hâte de partager avec vous les prochains projets de l’équipe.

Cette annonce s’inscrit dans une série de restructurations successives. En mars 2025, une première vague de licenciements avait touché 17 employés. Elle avait été suivie par d’autres coupes en août, puis en novembre 2025, cette dernière ayant concerné environ 30 personnes. Malgré cette nouvelle vague de licenciements, Crystal Dynamics tient à rassurer concernant les projets Tomb Raider en cours qui ne sont pas remis en cause.

Le studio travaille actuellement sur Tomb Raider: Legacy of Atlantis (un remake) et Tomb Raider: Catalyst (une suite inédite). Même si le communiqué se veut rassurant, il est difficile de croire que tous ces chamboulements n’auront pas d’impact sur la qualité de ces projets.

Même si le climat reste relativement tendu vis à vis des nombreuses restructurations dans l’industrie, on peut se consoler avec quelques bonnes nouvelles comme celle concernant Atlus qui, au contraire, augmente les salaires.