Valor Mortis : Le soulslike s’offre une date de sortie au 24 septembre, une démo Steam… et la présence de Vincent Cassel

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Le paysage vidéoludique ne manque pas tellement de soulslike, un genre que l’on retrouve régulièrement au fil des mois, avec comme souvent à boire et à manger. Alors lorsqu’un titre ambitionne d’apporter de la fraîcheur, il devient intéressant à suivre. Valor Mortis, dévoilé à la Gamescom 2025, porte cette proposition de revisiter le pan napoléonien de l’Histoire en vue à la première personne. Et tandis qu’on l’attendait pour l’automne, voilà qu’il trouve une date de sortie précise tout en comptant pour son casting une recrue qui ne passe pas inaperçu.

Valor Mortis

De JUL César à Napoléon

La dernière fois que nous vous avons parlé de Valor Mortis, c’était pour s’attarder sur le gameplay du jeu, à l’occasion d’un Triple-I Initiative, appuyant le fait que sa tournure soulslike en vue à la première personne sent plutôt bon. Mais aujourd’hui, One More Level et Lyrical Games ont voulu souligner la présence de Vincent Cassel pour incarner Napoléon.

A priori, il s’agit uniquement d’une incarnation vocale, sans motion capture, mais on reconnait tout de suite le timbre de voix du natif de Paris habillant un trailer qui se charge de poser une fois encore l’ambiance cauchemardesque de cette revisite de l’Europe du XIXe siècle rongée par un fléau redoutable. On regrettera malheureusement de ne pas pouvoir l’entendre en VF, absente du jeu malgré le setting historique.

Rappelons que dans ce jeu d’action exigeant au gameplay misant sur la précision et l’utilisation de pouvoirs surnaturels, nous incarnerons le personnage de William, un soldat de la Grande Armée revenu à la vie pour déjouer un complot menaçant le monde.

Valor Mortis dégainera son sabre le 24 septembre sur PC via Steam, PS5 et XBOX Series. Une démo sur la plateforme de Valve est d’ailleurs à présent disponible.

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Jaquette de Valor Mortis
Valor Mortis
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Date de sortie : 24/09/2026

Le RPG tactique Calame se dévoile avec une première bande-annonce de gameplay

Une rébellion qui n’est pas des plus unies Même si vous ne connaissez rien à l’univers de Calame, ne prenez pas peur. Ce jeu reste relativement indépendant et vous racontera l’histoire de deux factions rivales à Westalie, Kenmare et les Panthères, qui devront malgré tout s’unir le temps d’une longue bataille au nom de la Rébellion. Ces deux camps disposent d’idéologies et de désirs très différents, et vous serez ici amenés à effectuer plusieurs choix cruciaux dans un sens ou un autre tout au long de la partie. Des choix qui arrivent parfois en plein cœur de l’action, avec des situations qui peuvent être différentes selon votre renommée. En bref, Calame présentera un récit qui sera à l’image de vos actions. Pencher pour une faction plutôt qu’une autre aura aussi une incidence sur votre popularité, et donc sur vos compétences, puisque les Kenmare privilégient la défense, tandis que les membres des Panthères sont plus agressifs. Un jeu en 3D où les décors mélangent des éléments en 3D et 2.5D – Calame…

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