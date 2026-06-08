Valor Mortis : Le soulslike s’offre une date de sortie au 24 septembre, une démo Steam… et la présence de Vincent Cassel

De JUL César à Napoléon

La dernière fois que nous vous avons parlé de Valor Mortis, c’était pour s’attarder sur le gameplay du jeu, à l’occasion d’un Triple-I Initiative, appuyant le fait que sa tournure soulslike en vue à la première personne sent plutôt bon. Mais aujourd’hui, One More Level et Lyrical Games ont voulu souligner la présence de Vincent Cassel pour incarner Napoléon.

A priori, il s’agit uniquement d’une incarnation vocale, sans motion capture, mais on reconnait tout de suite le timbre de voix du natif de Paris habillant un trailer qui se charge de poser une fois encore l’ambiance cauchemardesque de cette revisite de l’Europe du XIXe siècle rongée par un fléau redoutable. On regrettera malheureusement de ne pas pouvoir l’entendre en VF, absente du jeu malgré le setting historique.

Rappelons que dans ce jeu d’action exigeant au gameplay misant sur la précision et l’utilisation de pouvoirs surnaturels, nous incarnerons le personnage de William, un soldat de la Grande Armée revenu à la vie pour déjouer un complot menaçant le monde.

Valor Mortis dégainera son sabre le 24 septembre sur PC via Steam, PS5 et XBOX Series. Une démo sur la plateforme de Valve est d’ailleurs à présent disponible.