DOOM: The Dark Ages : Son DLC Revelations se révèle avec un premier trailer, pour une sortie le 7 juillet prochain

DOOM Guy pas content

Ce purgatoire qui n’est autre qu’une immense chambre qui va mettre le DOOM Guy dans une posture inhabituelle. Le bougre va devoir en effet tout faire pour y ressortir en affrontant quelques vérités troublantes. DOOM: The Dark Ages – Revelations va également s’embellir avec l’ajout d’une nouvelle arme. Il s’agit d’une lance à chaine qui fera de gros dégâts, et permettra de diversifier les affrontements.

Le DLC nous proposera bien entendu de nouveaux niveaux comme de nouveaux démons plus féroces à combattre, mais pas que. En plus de Revelations, le titre apportera également la Morgue 3.0, une mise à jour gratuite tous les joueurs contenant pas mal de choses. Il s’agira grosso modo d’une mise à jour incluant une personnalisation plus poussée, une génération de code améliorée voire le chargement + sauvegarde des préréglages personnels.

Notez également que les joueurs disposant déjà des éditions Premium ou Collector auront accès au DLC Revelations sans aucun frais d’ici sa sortie le 7 juillet prochain. Quant aux autres, il va falloir acheter le DLC seul à 19.99 €, ou bien vous procurer l’édition Premium à 34.99 €. A vous de faire votre choix en somme, bien qu’il soit primordial de faire le jeu de base histoire de se mettre dans le bain.

On rappelle que DOOM: The Dark Ages – Revelations sortira officiellement le 7 juillet prochain sur PC, PS5 et Xbox Series X|S.