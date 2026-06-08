DOOM: The Dark Ages : Son DLC Revelations se révèle avec un premier trailer, pour une sortie le 7 juillet prochain

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Mathieu Corso

Rédigé par

0

On s’y attendait un peu, le DLC de campagne pour DOOM: The Dark Ages s’est bel et bien révélé lors du Xbox Games Showcase. Ce dernier s’est fendu d’un trailer ultra bourrin, frénétique à souhait, et nous montrant aussi un DOOM Slayer très affaibli et trahi, qui va devoir se battre dans un purgatoire.

DOOM Guy en plein doute... - Doom the Dark Ages - Revelations

DOOM Guy pas content

Ce purgatoire qui n’est autre qu’une immense chambre qui va mettre le DOOM Guy dans une posture inhabituelle. Le bougre va devoir en effet tout faire pour y ressortir en affrontant quelques vérités troublantes. DOOM: The Dark Ages – Revelations va également s’embellir avec l’ajout d’une nouvelle arme. Il s’agit d’une lance à chaine qui fera de gros dégâts, et permettra de diversifier les affrontements.

Le DLC nous proposera bien entendu de nouveaux niveaux comme de nouveaux démons plus féroces à combattre, mais pas que. En plus de Revelations, le titre apportera également la Morgue 3.0, une mise à jour gratuite tous les joueurs contenant pas mal de choses. Il s’agira grosso modo d’une mise à jour incluant une personnalisation plus poussée, une génération de code améliorée voire le chargement + sauvegarde des préréglages personnels.

Notez également que les joueurs disposant déjà des éditions Premium ou Collector auront accès au DLC Revelations sans aucun frais d’ici sa sortie le 7 juillet prochain. Quant aux autres, il va falloir acheter le DLC seul à 19.99 €, ou bien vous procurer l’édition Premium à 34.99 €. A vous de faire votre choix en somme, bien qu’il soit primordial de faire le jeu de base histoire de se mettre dans le bain.

On rappelle que DOOM: The Dark Ages – Revelations sortira officiellement le 7 juillet prochain sur PC, PS5 et Xbox Series X|S.

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de DOOM: The Dark Ages
DOOM: The Dark Ages
pc ps5 xbox series

Date de sortie : 15/05/2025

Le RPG tactique Calame se dévoile avec une première bande-annonce de gameplay

Une rébellion qui n’est pas des plus unies Même si vous ne connaissez rien à l’univers de Calame, ne prenez pas peur. Ce jeu reste relativement indépendant et vous racontera l’histoire de deux factions rivales à Westalie, Kenmare et les Panthères, qui devront malgré tout s’unir le temps d’une longue bataille au nom de la Rébellion. Ces deux camps disposent d’idéologies et de désirs très différents, et vous serez ici amenés à effectuer plusieurs choix cruciaux dans un sens ou un autre tout au long de la partie. Des choix qui arrivent parfois en plein cœur de l’action, avec des situations qui peuvent être différentes selon votre renommée. En bref, Calame présentera un récit qui sera à l’image de vos actions. Pencher pour une faction plutôt qu’une autre aura aussi une incidence sur votre popularité, et donc sur vos compétences, puisque les Kenmare privilégient la défense, tandis que les membres des Panthères sont plus agressifs. Un jeu en 3D où les décors mélangent des éléments en 3D et 2.5D – Calame…

En savoir plus

Sur le même thème

Le DLC de DOOM: The Dark Ages est si conséquent qu’il s’agit presque d’une suite selon son réalisateur

pc ps5 xbox series
Le DLC de DOOM: The Dark Ages est si conséquent qu’il s’agit presque d’une suite selon son réalisateur

DOOM: The Dark Ages reçoit une MAJ qui introduit le mode « La Morgue », DOOM Eternal accueille officiellement les mods

pc ps5 xbox series
DOOM: The Dark Ages reçoit une MAJ qui introduit le mode « La Morgue », DOOM Eternal accueille officiellement les mods

DOOM: The Dark Ages : La version physique fait parler car elle ne contiendrait quasiment aucune donnée

pc ps5 xbox series
DOOM: The Dark Ages : La version physique fait parler car elle ne contiendrait quasiment aucune donnée

Liste des trophées/succès – DOOM: The Dark Ages

pc ps5 xbox series
Liste des trophées/succès – DOOM: The Dark Ages
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

C’est désormais officiel, le prochain Fable n’aura pas de doublage français
pc ps5 xbox series
C’est désormais officiel, le prochain Fable n’aura pas de doublage français
SEGA précise qu’il a utilisé l’IA générative durant le développement de Crazy Taxi: World Tour
pc ps5 xbox series switch 2
SEGA précise qu’il a utilisé l’IA générative durant le développement de Crazy Taxi: World Tour
State of Decay 3 montre enfin un trailer avec du vrai gameplay dedans et annonce qu’il arrivera en 2027, y compris sur PS5
pc xbox series
State of Decay 3 montre enfin un trailer avec du vrai gameplay dedans et annonce qu’il arrivera en 2027, y compris sur PS5
PC Gaming Show 2026 : 17 jeux à retenir de la conférence (Cassette Beasts 2002, Stronghold 4, Thief…)
pc
PC Gaming Show 2026 : 17 jeux à retenir de la conférence (Cassette Beasts 2002, Stronghold 4, Thief…)
Resonance: A Plague Tale Legacy nous en montre un peu plus dans son nouveau trailer, rendez-vous le 27 août pour le jeu d’Asobo Studio
pc ps5 xbox series
Resonance: A Plague Tale Legacy
Gears of War: E-Day dévoile sa campagne, son mode Horde et sa bêta
pc xbox series
Gears of War: E-Day dévoile sa campagne, son mode Horde et sa bêta
Clockwork Revolution se remontre dans un trailer de gameplay, pour une sortie en 2027 sur PC et Xbox Series
pc xbox series
Clockwork Revolution se remontre dans un trailer de gameplay, pour une sortie en 2027 sur PC et Xbox Series
Valheim : le jeu de survie annonce enfin sa sortie officielle et son ultime biome
pc ps5 xbox series xbox one switch 2
Valheim : le jeu de survie annonce enfin sa sortie officielle et son ultime biome
Surprise, Senua s’annonce et marque une nouvelle entrée dans la licence Ninja Theory, sortie en 2027 sur PC, PS5 et Xbox Series
pc ps5 xbox series
Surprise, Senua s’annonce et marque une nouvelle entrée dans la licence Ninja Theory, sortie en 2027 sur PC, PS5 et Xbox Series
Avec Gears of War: E-Day et Clockwork Revolution, XBOX signe un retour aux exclusivités au dernier moment ?
pc xbox series
Avec Gears of War: E-Day et Clockwork Revolution, XBOX signe un retour aux exclusivités au dernier moment ?
Magicians: The Devil’s Deal nous montre toute sa magie dans son premier trailer, et arrivera en 2027
pc ps5 xbox series
Magicians: The Devil’s Deal nous montre toute sa magie dans son premier trailer, et arrivera en 2027
Koei Tecmo et Team NINJA revisitent encore Les Trois Royaumes avec Wo Long 2: Wings of Ember
pc ps5 xbox series switch 2
Koei Tecmo et Team NINJA revisitent encore Les Trois Royaumes avec Wo Long 2: Wings of Ember
Castlevania: Belmont’s Curse, signé Evil Empire et Motion Twin, sortira le 15 octobre prochain
pc ps5 xbox series switch
Castlevania: Belmont’s Curse
Pour fêter les 25 ans de XBOX, une XBOX Series X25 sortira en édition limitée avec un look retro
xbox series
Pour fêter les 25 ans de XBOX, une XBOX Series X25 sortira en édition limitée avec un look retro
Persona 6 officialisé : Atlus dévoile enfin le prochain épisode de la saga
Persona 6 officialisé : Atlus dévoile enfin le prochain épisode de la saga
XBOX Games Showcase 2026 : Le résumé complet de cette édition (Gears of War: E-Day, Persona 6, Spyro, Fable…)
xbox series
Un XBOX Games Showcase 2026 solide avec de nombreux jeux tels que Spyro, Fable et Gears of War
Terrinoth: Heroes of Descent, le RPG tactique français tiré du jeu de plateau, est disponible dès maintenant
pc ps5 xbox series
Terrinoth: Heroes of Descent, le RPG tactique français tiré du jeu de plateau, est disponible dès maintenant
Crazy Taxi: World Tour : La licence est de retour et viendra faire ses courses en 2027 sur PC et consoles
pc ps5 xbox series switch 2
Crazy Taxi: World Tour : La licence est de retour et viendra faire ses courses en 2027 sur PC et consoles
Halo: Campaign Evolved nous montre ses nouvelles missions et se tient prêt pour sortir le 28 juillet, les précommandes sont déjà ouvertes
pc ps5 xbox series
Halo: Campaing Evolved
Spyro: A Realm Beyond : Le dragon violet revient dans un tout nouveau jeu prévu pour printemps 2027 sur PC et consoles
Spyro: A Realm Beyond : Le dragon violet revient dans un tout nouveau jeu prévu pour printemps 2027 sur PC et consoles
Persona 4 Revival montre enfin plus de gameplay et annonce sa date de sortie
Persona 4 Revival montre enfin plus de gameplay et annonce sa date de sortie
Fable tient enfin sa date de sortie, rendez-vous le 23 février prochain sur PC, PS5 et Xbox Series X/S
pc ps5 xbox series
Fable tient enfin sa date de sortie, rendez-vous le 23 février prochain sur PC, PS5 et Xbox Series X/S
Gears of War: E-Day se montre avec une longue séquence de gameplay et marque le retour des exclusivités XBOX
pc xbox series
Gears of War: E-Day se montre avec une longue séquence de gameplay et marque le retour des exclusivités XBOX
Metro 2039 refait parler de lui avec un trailer de gameplay palpitant, et sortira en février 2027
pc ps5 xbox series
Metro 2039 refait parler de lui avec un trailer de gameplay palpitant, et sortira en février 2027