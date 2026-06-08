State of Decay 3 montre enfin un trailer avec du vrai gameplay dedans et annonce qu’il arrivera en 2027, y compris sur PS5

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Vu le feu d’artifice de XBOX tiré durant son showcase d’été, il aurait été dommage qu’il ne se joigne pas à la fête : State of Decay 3, celui qui fut annoncé bien trop en avance, a fini par nous montrer un trailer nous permettant enfin de savoir ce qui peut nous attendre manette en main. Une très bonne chose pour ce jeu de survie à forte dimension coopérative qui, en plus de ça, confirme un horizon de sortie.

State of Decay 3

State of Decay 3 se dévoile pour de bon

Il était temps que State of Decay 3 nous apporte du concret, après de rares apparitions uniquement en CGI, symbole d’une médiatisation prématurée. C’est donc avec plaisir que l’on accueille le tout premier trailer de gameplay lié au jeu d’Undead Labs.

Vous le savez déjà, State of Decay 3 nous plonge dans une apocalypse zombie, dans un monde ouvert que l’on peut parcourir librement, seul ou jusqu’à quatre joueurs. En revanche, quelques informations supplémentaires ont pu être mises en lumière via le trailer et l’article sur le Xbox Wire. Déjà, tout ce que l’on peut voir dans ce trailer semble être des images in-game, avec des changements de caméras non naturels exécutés pour les besoins de la vidéo.

Ensuite, on a pu avoir une idée de la dynamique des combats. Nous disposerons évidemment de pétoires mais aussi d’armes de mêlée artisanales qui offriront de délicieuses possibilités de démembrement. Un deuxième bouton d’attaque au corps-à-corps offrira désormais deux types de coups : rapides et puissants. On remarque aussi que des pièges explosifs seront réalisables, afin de s’occuper d’un bon groupe de zombies d’un coup.

Une expérience multi qui s’annonce libre

State of decay 3 official screenshot 2 1

Dans la lignée du deuxième opus, l’union fera la force – State of Decay 3

Les zombies, parlons-en justement. Chaque type d’ennemi se comportera de manière distincte. Entre les zombies plus lents que les autres, ceux en armure, ceux qui alertent ses copains ou encore ceux qui explosent, il faudra être attentif pour gérer au mieux les situations. D’autant que State of Decay 3 comportera des zones encore plus redoutables : les Nids de pestes.

Reprenant le concept de Cœur de peste du deuxième opus, les Nids offriront des dangers divers, imprévisibles et encore plus redoutables. Ces lieux sont au cœur de l’aspect risque/récompense du jeu. En cas de succès, on pourra mettre la main sur du butin de qualité supérieure et looter de meilleures ressources utiles pour vos colonies.

Car outre les combats, State of Decay 3 comporte tout un système de base, qu’il faut consolider et agrandir pour assurer la survie. Nous pourrons avoir jusqu’à trois bases différentes, et les Enclaves, PNJ que l’on croisera sur notre route, risquent même de nous rejoindre une fois la confiance nourrie.

Enfin, d’une manière générale, le titre d’Undead Labs conforte l’intérêt offert par le jeu en coopération, qu’il s’agisse de rester en groupe quoi qu’il arrive, ou bien de se séparer pour soit se répartir les objectifs, notamment afin de récupérer les ressources nécessaires à la survie ou à la bonne tenue des colonies, soit simplement faire sa vie. Et vu que l’espace de jeu sera quatre fois plus grand que dans State of Decay 2, il y aura de quoi faire.

State of Decay 3 débarquera en 2027 sur PC (via Steam et Microsoft Store), XBOX Series et, c’est confirmé, sur PS5.

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Jaquette de State of Decay 3
State of Decay 3
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Date de sortie : N/C

Le RPG tactique Calame se dévoile avec une première bande-annonce de gameplay

Une rébellion qui n’est pas des plus unies Même si vous ne connaissez rien à l’univers de Calame, ne prenez pas peur. Ce jeu reste relativement indépendant et vous racontera l’histoire de deux factions rivales à Westalie, Kenmare et les Panthères, qui devront malgré tout s’unir le temps d’une longue bataille au nom de la Rébellion. Ces deux camps disposent d’idéologies et de désirs très différents, et vous serez ici amenés à effectuer plusieurs choix cruciaux dans un sens ou un autre tout au long de la partie. Des choix qui arrivent parfois en plein cœur de l’action, avec des situations qui peuvent être différentes selon votre renommée. En bref, Calame présentera un récit qui sera à l’image de vos actions. Pencher pour une faction plutôt qu’une autre aura aussi une incidence sur votre popularité, et donc sur vos compétences, puisque les Kenmare privilégient la défense, tandis que les membres des Panthères sont plus agressifs. Un jeu en 3D où les décors mélangent des éléments en 3D et 2.5D – Calame…

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