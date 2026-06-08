State of Decay 3 montre enfin un trailer avec du vrai gameplay dedans et annonce qu’il arrivera en 2027, y compris sur PS5

State of Decay 3 se dévoile pour de bon

Il était temps que State of Decay 3 nous apporte du concret, après de rares apparitions uniquement en CGI, symbole d’une médiatisation prématurée. C’est donc avec plaisir que l’on accueille le tout premier trailer de gameplay lié au jeu d’Undead Labs.

Vous le savez déjà, State of Decay 3 nous plonge dans une apocalypse zombie, dans un monde ouvert que l’on peut parcourir librement, seul ou jusqu’à quatre joueurs. En revanche, quelques informations supplémentaires ont pu être mises en lumière via le trailer et l’article sur le Xbox Wire. Déjà, tout ce que l’on peut voir dans ce trailer semble être des images in-game, avec des changements de caméras non naturels exécutés pour les besoins de la vidéo.

Ensuite, on a pu avoir une idée de la dynamique des combats. Nous disposerons évidemment de pétoires mais aussi d’armes de mêlée artisanales qui offriront de délicieuses possibilités de démembrement. Un deuxième bouton d’attaque au corps-à-corps offrira désormais deux types de coups : rapides et puissants. On remarque aussi que des pièges explosifs seront réalisables, afin de s’occuper d’un bon groupe de zombies d’un coup.

Une expérience multi qui s’annonce libre

Les zombies, parlons-en justement. Chaque type d’ennemi se comportera de manière distincte. Entre les zombies plus lents que les autres, ceux en armure, ceux qui alertent ses copains ou encore ceux qui explosent, il faudra être attentif pour gérer au mieux les situations. D’autant que State of Decay 3 comportera des zones encore plus redoutables : les Nids de pestes.

Reprenant le concept de Cœur de peste du deuxième opus, les Nids offriront des dangers divers, imprévisibles et encore plus redoutables. Ces lieux sont au cœur de l’aspect risque/récompense du jeu. En cas de succès, on pourra mettre la main sur du butin de qualité supérieure et looter de meilleures ressources utiles pour vos colonies.

Car outre les combats, State of Decay 3 comporte tout un système de base, qu’il faut consolider et agrandir pour assurer la survie. Nous pourrons avoir jusqu’à trois bases différentes, et les Enclaves, PNJ que l’on croisera sur notre route, risquent même de nous rejoindre une fois la confiance nourrie.

Enfin, d’une manière générale, le titre d’Undead Labs conforte l’intérêt offert par le jeu en coopération, qu’il s’agisse de rester en groupe quoi qu’il arrive, ou bien de se séparer pour soit se répartir les objectifs, notamment afin de récupérer les ressources nécessaires à la survie ou à la bonne tenue des colonies, soit simplement faire sa vie. Et vu que l’espace de jeu sera quatre fois plus grand que dans State of Decay 2, il y aura de quoi faire.

State of Decay 3 débarquera en 2027 sur PC (via Steam et Microsoft Store), XBOX Series et, c’est confirmé, sur PS5.