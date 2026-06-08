Le gouvernement français inflige une amende de 35 millions d’euros à Nintendo suite à l’affaire du Joy-Con drift

Nintendo paye ses erreurs de la première Switch

Le fait que Nintendo n’ait pas été plus transparent avec l’affaire du Joy-Con drift lui coûte aujourd’hui cher. Si le constructeur a pris des mesures dès 2023, avec la réparation gratuite de ce problème même au-delà de la garantie, le Service National des Enquêtes estime que Nintendo a « commis une pratique commerciale trompeuse de 2018 à 2023 » :

« Le SNE de la DGCCRF a conclu que Nintendo n’avait communiqué qu’à partir de 2020 et non dès qu’elle a eu connaissance de ces dysfonctionnements, des bugs de réactivité ou « drift » occasionnant notamment des mouvements fantômes, intempestifs ou inversés des personnages, ainsi que des blocages des manettes. Cette communication tardive et parcellaire a porté sur le problème technique rendant certaines manettes de la Nintendo Switch 1 non réactives. Le SNE de la DGCCRF a considéré que cela avait contribué à dissuader les consommateurs de se tourner vers le service après-vente de Nintendo et conduit certains d’entre eux à racheter de nouvelles manettes. »

Par conséquent, la branche européenne du constructeur est maintenant soumise à une amende de 35 millions d’euros, que Nintendo a déjà acceptée. Même pour un géant tel que Nintendo, 35 millions d’euros, ce n’est pas tout à fait la monnaie du pain, et entre ça et le fait de devoir régulariser sa Switch 2 avec des batteries amovibles, le constructeur devra faire un peu plus attention aux lois européennes qui protègent les consommateurs.