Surprise, Senua s’annonce et marque une nouvelle entrée dans la licence Ninja Theory, sortie en 2027 sur PC, PS5 et Xbox Series

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Lors de la conférence de la séduction du XBOX Games Showcase 2026, moult cartouches attendues et célèbres de la marque désormais pilotée par Asha Sharma. Le paquet a voulu être mis et on l’a bien compris, au point même de mettre en avant une licence qu’on ne pensait pas revoir aussi vite. Eh oui, après Senua’s Saga Hellblade II, l’héroïne revient dans une nouvelle aventure à son nom, littéralement et strictement.

Senua

Juste Senua, elle a pas de sous-titre

Personne ne s’attendait à voir débarquer Senua dès maintenant après un épisode relativement frais encore, surtout vu le portage de Senua’s Saga : Hellblade II sur PS5 l’an dernier, mais pourtant, c’est bel et bien ce qu’il s’est passé dans le cadre du XBOX Showcase 2026.

Nous parlons bien ici de la suite des aventures de la guerrière, mais Ninja Theory insiste sur plusieurs points. Le premier, c’est qu’il n’est pas forcément nécessaire d’avoir joué aux deux opus précédents pour comprendre l’histoire et en profiter.

Ensuite, le studio a voulu franchir un cap en ce qui concerne le gameplay combat, ce que l’on ressent dans le trailer. Il y aura davantage d’affrontements avec plus de variété dans les situations. On pourra par exemple choisir de s’occuper discrètement des ennemis avant de se jeter dans la bataille, ou se servir de l’environnement pour prendre l’ascendant.

Pas un Hellblade III, mais une suite quand même

Senua official screenshot 5 1

Ninja Theory a souhaité diversifier les approches liées au combat – Senua

On aura aussi plus d’armes à disposition, de l’épée à la hache en passant par une arme dans chaque main, sans oublier la possibilité d’en lancer une sur un adversaire à portée. La fin du trailer tease même une nouveauté particulièrement notable : l’arrivée de combats de boss.

Bref, un des points souvent critiqués dans les avis les plus mitigés a fait ici l’objet d’un focus, même si, bien sûr, Senua restera fidèle aux aspects exploration et énigmes. Notre héroïne développera des compétences qui lui serviront autant en combat que pour se frayer des chemins. C’est le cas des espèces de fracture d’espace-temps qu’elle peut provoquer.

Et pour l’exploration donc, nous serons plongés dans une map qui fera deux fois la taille de celle de Hellblade II et les zones seront interconnectées. Il y aura quelques secrets et points d’intérêt ici et là. Après, précisions bien que nous nous trouvons toujours dans une histoire globalement linéaire.

Terminons en précisant que, côté histoire, les événements se dérouleront au Purgatoire, alors que Senua est en quête d’atteindre l’au-delà pour y retrouver ses êtres chers.

Senua sortira en 2027 sur PC (via Steam et Microsoft Store), PS5 et Xbox Series.

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