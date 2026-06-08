Le prochain Nintendo Direct aura lieu ce mardi 9 juin à 16 heures

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Eh non, le bal des conférences de l’été n’est pas encore terminé. Après Sony et PlayStation, Nintendo se devait de participer à la fête avec un Nintendo Direct particulièrement attendu. Comme d’habitude, le constructeur a attendu que tout le monde passe pour annoncer sa propre émission, qui aura donc finalement lieu demain.

Il est l'heure du Nintendo Direct

Que peut-on attendre du Nintendo Direct ?

Ce Nintendo Direct aura lieu ce mardi 9 juin à 16 heures, heure de Paris, qui sera à suivre sur YouTube. Et il faut s’attendre à ce que ce soit là un gros morceau, étant donné que l’émission va durer 50 minutes, ce qui est dans la moyenne haute d’un Nintendo Direct (on parle plus généralement de 40 minutes).

Il faut dire que le dernier vrai Nintendo Direct qui n’était pas centré sur un jeu en particulier ou sur des tiers, eh bien, ça remonte. Depuis septembre 2025, Nintendo s’est fait désirer, au même titre que son catalogue Switch 2, malgré quelques jeux qui ont été mis en avant de leur côté, comme Splatoon Raiders ou encore le prochain Star Fox. Alors forcément, les attentes autour de ce Nintendo Direct sont grandes.

Du côté des productions made in Nintendo, certains espèrent surtout voir le prochain jeu Mario, étant donné que cette rumeur commence à traîner en longueur, à moins que l’on se contente d’un DLC pour Mario Kart World. Même chose chez The Legend of Zelda avec un soi-disant remake d’Ocarina of Time qui serait dans les tuyaux. On pariera plus facilement sur le retour de Fire Emblem: Fortune’s Weave, justement dévoilé lors du précédent Nintendo Direct. Pour ce qui est des éditeurs tiers, attendez-vous à avoir des nouvelles de pas mal de portages, mais on espère surtout que The Duskbloods de From Software sera présenté plus en détails, avec une date de sortie à la clé.

Si vous ne pouvez pas suivre ce Nintendo Direct en live, vous pouvez compter sur nous pour vous en faire un résumé complet avec toutes les annonces.

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Une rébellion qui n’est pas des plus unies Même si vous ne connaissez rien à l’univers de Calame, ne prenez pas peur. Ce jeu reste relativement indépendant et vous racontera l’histoire de deux factions rivales à Westalie, Kenmare et les Panthères, qui devront malgré tout s’unir le temps d’une longue bataille au nom de la Rébellion. Ces deux camps disposent d’idéologies et de désirs très différents, et vous serez ici amenés à effectuer plusieurs choix cruciaux dans un sens ou un autre tout au long de la partie. Des choix qui arrivent parfois en plein cœur de l’action, avec des situations qui peuvent être différentes selon votre renommée. En bref, Calame présentera un récit qui sera à l’image de vos actions. Pencher pour une faction plutôt qu’une autre aura aussi une incidence sur votre popularité, et donc sur vos compétences, puisque les Kenmare privilégient la défense, tandis que les membres des Panthères sont plus agressifs. Un jeu en 3D où les décors mélangent des éléments en 3D et 2.5D – Calame…

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