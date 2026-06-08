Le prochain Nintendo Direct aura lieu ce mardi 9 juin à 16 heures

Que peut-on attendre du Nintendo Direct ?

Ce Nintendo Direct aura lieu ce mardi 9 juin à 16 heures, heure de Paris, qui sera à suivre sur YouTube. Et il faut s’attendre à ce que ce soit là un gros morceau, étant donné que l’émission va durer 50 minutes, ce qui est dans la moyenne haute d’un Nintendo Direct (on parle plus généralement de 40 minutes).

Il faut dire que le dernier vrai Nintendo Direct qui n’était pas centré sur un jeu en particulier ou sur des tiers, eh bien, ça remonte. Depuis septembre 2025, Nintendo s’est fait désirer, au même titre que son catalogue Switch 2, malgré quelques jeux qui ont été mis en avant de leur côté, comme Splatoon Raiders ou encore le prochain Star Fox. Alors forcément, les attentes autour de ce Nintendo Direct sont grandes.

Du côté des productions made in Nintendo, certains espèrent surtout voir le prochain jeu Mario, étant donné que cette rumeur commence à traîner en longueur, à moins que l’on se contente d’un DLC pour Mario Kart World. Même chose chez The Legend of Zelda avec un soi-disant remake d’Ocarina of Time qui serait dans les tuyaux. On pariera plus facilement sur le retour de Fire Emblem: Fortune’s Weave, justement dévoilé lors du précédent Nintendo Direct. Pour ce qui est des éditeurs tiers, attendez-vous à avoir des nouvelles de pas mal de portages, mais on espère surtout que The Duskbloods de From Software sera présenté plus en détails, avec une date de sortie à la clé.

Si vous ne pouvez pas suivre ce Nintendo Direct en live, vous pouvez compter sur nous pour vous en faire un résumé complet avec toutes les annonces.