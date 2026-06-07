Avec Gears of War: E-Day et Clockwork Revolution, XBOX signe un retour aux exclusivités au dernier moment ?

Un changement de dernière minute ?

Vous l’aurez constaté si vous avez assisté au XBOX Games Showcase, XBOX change de fusil d’épaule concernant les exclusivités. Mais pas pour toutes. De quoi rendre cette stratégie encore un peu floue.

Si Fable, Halo: Campaign Evolved et State of Decay 3 sortiront bien sur la console de Sony, Gears of War: E-Day et Clockwork Revolution feront l’impasse sur la PS5. Une décision mise en avant sur le site XBOX Wire, comme si XBOX voulait marquer le début d’une nouvelle ère en affirmant qu’il ne s’agira pas d’exclusivités temporaires :

« Dans le cadre de notre stratégie axée sur le retour de la XBOX, nous avons également annoncé que Gears of War : E-Day et Clockwork Revolution seront des exclusivités console Xbox. Il ne s’agit pas d’exclusivités temporaires. Les jeux déjà annoncés pour une sortie multiplateforme resteront disponibles sur toutes les plateformes ; nous sommes déterminés à investir dans la Xbox et à la développer, aussi bien sur console que sur d’autres supports. »

On comprend donc qu’il était trop tard pour les autres jeux dont la sortie PS5 était déjà confirmée, mais pourtant, State of Decay 3 a annoncé sa version PS5 ce soir. Ce qui montre qu’il n’y a pas encore de règle bien claire. Mais est-ce que tout cela n’a pas été précipité ? Dans la journée, Jeff Grubb a déclaré que la version PS5 de Gears of War: E-Day a quelque peu été annulée au dernier moment, et plusieurs indices montrent que c’est le cas.

Un listing en provenance de Gamespot a montré une version PS5 du jeu avant cette annonce, et si cela pourrait être un simple placeholder (comme c’est souvent le cas avec les enseignes du genre), l’insider billbil-kun a pointé du doigt le fait que la référence (le SKU) de la version physique PS5 du titre avait pourtant été enregistrée. Pour appuyer cela, on découvre que cette version a même été listée chez l’organisme PEGI. Tout cela laisse à penser que cette version PS5 a été mise de côté très, très récemment. À voir maintenant si XBOX va clarifier la situation et s’il continuera de décider de l’exclusivité de chaque jeu au cas par cas.