Avec Gears of War: E-Day et Clockwork Revolution, XBOX signe un retour aux exclusivités au dernier moment ?

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En dehors d’une baisse de prix du Game Pass, voici venue la première décision majeure d’Asha Sharma. La nouvelle PDG de XBOX a entendu les nombreux retours du public XBOX et a donc décidé de revenir à une certaine forme d’exclusivité pour certains de ses jeux, ce qui est désormais acté avec deux jeux : Gears of War: E-Day et Clockwork Revolution.

XBOX revient aux exclusivités, dans certains cas

Un changement de dernière minute ?

Vous l’aurez constaté si vous avez assisté au XBOX Games Showcase, XBOX change de fusil d’épaule concernant les exclusivités. Mais pas pour toutes. De quoi rendre cette stratégie encore un peu floue.

Si Fable, Halo: Campaign Evolved et State of Decay 3 sortiront bien sur la console de Sony, Gears of War: E-Day et Clockwork Revolution feront l’impasse sur la PS5. Une décision mise en avant sur le site XBOX Wire, comme si XBOX voulait marquer le début d’une nouvelle ère en affirmant qu’il ne s’agira pas d’exclusivités temporaires :

« Dans le cadre de notre stratégie axée sur le retour de la XBOX, nous avons également annoncé que Gears of War : E-Day et Clockwork Revolution seront des exclusivités console Xbox. Il ne s’agit pas d’exclusivités temporaires. Les jeux déjà annoncés pour une sortie multiplateforme resteront disponibles sur toutes les plateformes ; nous sommes déterminés à investir dans la Xbox et à la développer, aussi bien sur console que sur d’autres supports. »

On comprend donc qu’il était trop tard pour les autres jeux dont la sortie PS5 était déjà confirmée, mais pourtant, State of Decay 3 a annoncé sa version PS5 ce soir. Ce qui montre qu’il n’y a pas encore de règle bien claire. Mais est-ce que tout cela n’a pas été précipité ? Dans la journée, Jeff Grubb a déclaré que la version PS5 de Gears of War: E-Day a quelque peu été annulée au dernier moment, et plusieurs indices montrent que c’est le cas.

Un listing en provenance de Gamespot a montré une version PS5 du jeu avant cette annonce, et si cela pourrait être un simple placeholder (comme c’est souvent le cas avec les enseignes du genre), l’insider billbil-kun a pointé du doigt le fait que la référence (le SKU) de la version physique PS5 du titre avait pourtant été enregistrée. Pour appuyer cela, on découvre que cette version a même été listée chez l’organisme PEGI. Tout cela laisse à penser que cette version PS5 a été mise de côté très, très récemment. À voir maintenant si XBOX va clarifier la situation et s’il continuera de décider de l’exclusivité de chaque jeu au cas par cas.

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Jaquette de Gears of War: E-Day
Gears of War: E-Day
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Date de sortie : N/C

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Une rébellion qui n’est pas des plus unies Même si vous ne connaissez rien à l’univers de Calame, ne prenez pas peur. Ce jeu reste relativement indépendant et vous racontera l’histoire de deux factions rivales à Westalie, Kenmare et les Panthères, qui devront malgré tout s’unir le temps d’une longue bataille au nom de la Rébellion. Ces deux camps disposent d’idéologies et de désirs très différents, et vous serez ici amenés à effectuer plusieurs choix cruciaux dans un sens ou un autre tout au long de la partie. Des choix qui arrivent parfois en plein cœur de l’action, avec des situations qui peuvent être différentes selon votre renommée. En bref, Calame présentera un récit qui sera à l’image de vos actions. Pencher pour une faction plutôt qu’une autre aura aussi une incidence sur votre popularité, et donc sur vos compétences, puisque les Kenmare privilégient la défense, tandis que les membres des Panthères sont plus agressifs. Un jeu en 3D où les décors mélangent des éléments en 3D et 2.5D – Calame…

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