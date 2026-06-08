Le projet de RPG AAA Avatar: Le Dernier Maître de l’Air chez Saber est désormais enterré

Paramout Games Studio change la donne

C’est en 2024 que l’on a d’abord entendu parler de ce RPG Avatar: Le Dernier Maître de l’Air à grande échelle, qui avait été commandé par Paramount auprès de Saber Interactive. Il devait être « le plus gros jeu jamais conçu de la licence » et devait proposer une histoire inédite, dans laquelle on apprendrait à contrôler les éléments avec nos compagnons de voyage.

Aujourd’hui, IGN donne plus de détails sur ce projet. Il visait une sortie en 2027, voire 2028, et avait pour nom de code Ice Wars. Il nous plaçait dans la peau d’un nouvel Avatar, des milliers d’années avant l’aventure d’Aang.

Malheureusement, ce projet est désormais annulé. Shawn Kittelsen, chef créatif de la nouvelle entité Paramount Games Studio, a confirmé auprès du site que ce RPG Avatar n’était désormais plus en production :

« Ce projet n’était pas en production lorsque nous avons rejoint l’équipe. Nous n’avons lancé cette nouvelle version de Paramount Games qu’à l’automne dernier, après la fusion avec Skydance. Le jeu n’était donc pas encore en production. »

Il explique que Paramout va désormais mieux gérer ses projets de jeux vidéo en s’impliquant davantage avec cette nouvelle division, même si le RPG est mis de côté :

« Auparavant, Paramount nourrissait de grandes ambitions, mais il manquait de conviction et de soutien, et le jeu vidéo n’était pas une division à part entière. Les jeux étaient un sous-département au sein de la division produits de consommation. Désormais, nous sommes une unité commerciale à part entière, responsable de la génération de revenus et du développement de jeux. Nous bénéficions également d’une équipe plus importante et d’un soutien accru, notamment grâce à l’apport de deux studios de jeux Skydance, déjà opérationnels. Nous adoptons donc une approche différente pour les jeux, en souhaitant mener les projets à terme et nous assurer que chaque titre annoncé soit prêt à être lancé. Même pour un jeu comme The Last Ronin plus récemment, nous avons une conviction plus profonde et un investissement plus important, et nous mettrons tout en œuvre pour qu’il soit commercialisé. Nous éditons entièrement ce jeu et en contrôlons tous les aspects avec Platinum Games, et nous nous sommes assurés que Platinum Games partage notre engagement à en faire une réalité. »

On se consolera tant qu’on peut avec le jeu de combat Avatar, qui arrivera quant à lui le 23 juillet prochain.