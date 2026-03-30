Ivy Road, le studio derrière Wanderstop, fermera ses portes dès le 31 mars

Un cadeau d’adieu pour Wanderstop

Ivy Road s’est récemment illustré avec la sortie de son premier jeu Wanderstop, véritable invitation à prendre le temps de se reposer dans un monde qui va bien trop vite pour nous. Le studio avait été fondé par Davey Wreden (The Stanley Parable) et Karla Zimonja (Gone Home, Tacoma), un sacré duo qui avait ainsi attiré l’attention d’Annapurna Interactive avant que cette dernière entreprise ne connaisse de sacrées difficultés.

Il faut malheureusement croire que Wanderstop n’a pas été un succès suffisamment important pour rassurer de potentiels investisseurs, puisque Ivy Road dit n’avoir trouvé personne pour soutenir son prochain projet, Engine Angel. C’est pourquoi le studio fermera ses portes dès demain, le 31 mars :

« Aujourd’hui, nous avons une nouvelle douce-amère à vous annoncer : Ivy Road fermera ses portes le 31 mars 2026. Il est difficile d’exprimer toute notre gratitude à propos de notre collaboration et de cette équipe formidable ! Nous avions un nouveau projet, Engine Angel, qui nous enthousiasmait, mais malheureusement, le financement n’a pas été obtenu et le studio a dû fermer. »

Cependant, une dernière surprise est en chemin pour Wanderstop :

« Une dernière surprise vous attend, fruit d’un an de travail, afin d’attirer de nouveaux joueurs sur Wanderstop. L’équipe d’Annapurna Interactive vous en dira plus prochainement, et nous avons hâte de vous la dévoiler ! »

L’équipe partage également un code secret qui vous permettra d’accéder à un menu de sélection de chapitre :

Haut, Gauche, Bas, Droit, Haut, B (clic droit, Rond), Haut, Droit, Bas, Gauche, Haut, B (clic droit, Rond), Haut, Bas, Haut

Pour en savoir plus sur Wanderstop, n’hésitez pas à consulter notre test.