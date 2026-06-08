Beast of Reincarnation : Le jeu d’action prometteur de Game Freak (Pokémon) présente quelques nouvelles images

La nature se rebiffe

Cette nouvelle vidéo de Beast of Reincarnation ne nous apprend rien de vraiment neuf puisque son but est de rappeler les bases de cette nouvelle licence. Malgré tout, on peut y découvrir pas mal d’images de gameplay pour se faire une meilleure idée de la grande aventure qui nous attend.

On suivra ici Emma et son toutou (qui n’est pas vraiment un toutou) Koo, en quête de sauver la civilisation restante sur Terre d’un fléau qui la consume petit à petit, et qui transforme les êtres vivants ainsi que l’environnement. Affectée par le mal étrange, Emma possédera de nombreuses capacités pour se défendre et se mouvoir dans les décors (comme le fait de créer un pont en plantes), mais il y a une contrepartie à cela : elle est privée de ses souvenirs, mais également de ses émotions. On parie tout de même que les nôtres seront bien au rendez-vous s’il arrive quoi que ce soit au doggo qui nous accompagne.

Beast of Reincarnation est attendu pour le 4 août prochain sur PC, PS5 et Xbox Series. Le jeu sera compris dans le Xbox Game Pass PC et Ultimate.