Beast of Reincarnation : Le jeu d’action prometteur de Game Freak (Pokémon) présente quelques nouvelles images

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Cette année, Game Freak veut nous montrer qu’il sait faire autre chose que du Pokémon, et que le studio a de l’ambition lorsqu’il n’est pas bridé par certaines décisions venues d’en haut. Beast of Reincarnation sera l’un des jeux à surveiller le plus cet été, et avant sa sortie, le titre était présent lors du PC Gaming Show, en fond d’une interview avec Kota Furushima, le réalisateur du titre.

Beast of Reincarnation

La nature se rebiffe

Cette nouvelle vidéo de Beast of Reincarnation ne nous apprend rien de vraiment neuf puisque son but est de rappeler les bases de cette nouvelle licence. Malgré tout, on peut y découvrir pas mal d’images de gameplay pour se faire une meilleure idée de la grande aventure qui nous attend.

On suivra ici Emma et son toutou (qui n’est pas vraiment un toutou) Koo, en quête de sauver la civilisation restante sur Terre d’un fléau qui la consume petit à petit, et qui transforme les êtres vivants ainsi que l’environnement. Affectée par le mal étrange, Emma possédera de nombreuses capacités pour se défendre et se mouvoir dans les décors (comme le fait de créer un pont en plantes), mais il y a une contrepartie à cela : elle est privée de ses souvenirs, mais également de ses émotions. On parie tout de même que les nôtres seront bien au rendez-vous s’il arrive quoi que ce soit au doggo qui nous accompagne.

Beast of Reincarnation est attendu pour le 4 août prochain sur PC, PS5 et Xbox Series. Le jeu sera compris dans le Xbox Game Pass PC et Ultimate.

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Jaquette de Beast of Reincarnation
Beast of Reincarnation
pc ps5 xbox series

Date de sortie : 04/08/2026

Le RPG tactique Calame se dévoile avec une première bande-annonce de gameplay

Une rébellion qui n’est pas des plus unies Même si vous ne connaissez rien à l’univers de Calame, ne prenez pas peur. Ce jeu reste relativement indépendant et vous racontera l’histoire de deux factions rivales à Westalie, Kenmare et les Panthères, qui devront malgré tout s’unir le temps d’une longue bataille au nom de la Rébellion. Ces deux camps disposent d’idéologies et de désirs très différents, et vous serez ici amenés à effectuer plusieurs choix cruciaux dans un sens ou un autre tout au long de la partie. Des choix qui arrivent parfois en plein cœur de l’action, avec des situations qui peuvent être différentes selon votre renommée. En bref, Calame présentera un récit qui sera à l’image de vos actions. Pencher pour une faction plutôt qu’une autre aura aussi une incidence sur votre popularité, et donc sur vos compétences, puisque les Kenmare privilégient la défense, tandis que les membres des Panthères sont plus agressifs. Un jeu en 3D où les décors mélangent des éléments en 3D et 2.5D – Calame…

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