Les sorties jeux vidéo de la semaine du 8 juin (Solarpunk, NBA The Run, Crushed in Time…)

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Avec les centaines d’annonces de ces derniers jours, il faut dire qu’on a davantage les yeux rivés sur le futur mois de septembre complètement apocalyptique que sur les sorties de la semaine. Et pourtant, malgré cette période forcément un peu plus calme, il y a tout de même des choses à découvrir.

Crushed in Time

Les sorties de la semaine

Cette semaine, on se remet doucement de nos émotions des conférences passées et on se concentre sur le présent, avec la sortie de quelques jeux indépendants comme l’amusant et l’intelligent Crushed in Time, à moins que vous ne soyez plus branché basket avec NBA The Run. Du côté des jeux à apprécier en compagnie de vos amis, vous aurez le choix entre Solarpunk et Starseeker: Astroneer Expeditions, tandis que vous pourrez aussi découvrir le drôle d’oiseau qu’est Killer Bean, qui vous demandera d’incarner un haricot bien armé.

Voici les sorties jeux vidéo à ne pas manquer cette semaine :

8 juin

9 juin

10 juin

11 juin

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Le RPG tactique Calame se dévoile avec une première bande-annonce de gameplay

Une rébellion qui n’est pas des plus unies Même si vous ne connaissez rien à l’univers de Calame, ne prenez pas peur. Ce jeu reste relativement indépendant et vous racontera l’histoire de deux factions rivales à Westalie, Kenmare et les Panthères, qui devront malgré tout s’unir le temps d’une longue bataille au nom de la Rébellion. Ces deux camps disposent d’idéologies et de désirs très différents, et vous serez ici amenés à effectuer plusieurs choix cruciaux dans un sens ou un autre tout au long de la partie. Des choix qui arrivent parfois en plein cœur de l’action, avec des situations qui peuvent être différentes selon votre renommée. En bref, Calame présentera un récit qui sera à l’image de vos actions. Pencher pour une faction plutôt qu’une autre aura aussi une incidence sur votre popularité, et donc sur vos compétences, puisque les Kenmare privilégient la défense, tandis que les membres des Panthères sont plus agressifs. Un jeu en 3D où les décors mélangent des éléments en 3D et 2.5D – Calame…

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