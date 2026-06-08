Les sorties jeux vidéo de la semaine du 8 juin (Solarpunk, NBA The Run, Crushed in Time…)

Les sorties de la semaine

Cette semaine, on se remet doucement de nos émotions des conférences passées et on se concentre sur le présent, avec la sortie de quelques jeux indépendants comme l’amusant et l’intelligent Crushed in Time, à moins que vous ne soyez plus branché basket avec NBA The Run. Du côté des jeux à apprécier en compagnie de vos amis, vous aurez le choix entre Solarpunk et Starseeker: Astroneer Expeditions, tandis que vous pourrez aussi découvrir le drôle d’oiseau qu’est Killer Bean, qui vous demandera d’incarner un haricot bien armé.

Voici les sorties jeux vidéo à ne pas manquer cette semaine :

8 juin

Solarpunk (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)

Killer Bean (PC, accès anticipé)

9 juin

10 juin

11 juin