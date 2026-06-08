Les sorties jeux vidéo de la semaine du 8 juin (Solarpunk, NBA The Run, Crushed in Time…)
Avec les centaines d’annonces de ces derniers jours, il faut dire qu’on a davantage les yeux rivés sur le futur mois de septembre complètement apocalyptique que sur les sorties de la semaine. Et pourtant, malgré cette période forcément un peu plus calme, il y a tout de même des choses à découvrir.
Les sorties de la semaine
Cette semaine, on se remet doucement de nos émotions des conférences passées et on se concentre sur le présent, avec la sortie de quelques jeux indépendants comme l’amusant et l’intelligent Crushed in Time, à moins que vous ne soyez plus branché basket avec NBA The Run. Du côté des jeux à apprécier en compagnie de vos amis, vous aurez le choix entre Solarpunk et Starseeker: Astroneer Expeditions, tandis que vous pourrez aussi découvrir le drôle d’oiseau qu’est Killer Bean, qui vous demandera d’incarner un haricot bien armé.
Voici les sorties jeux vidéo à ne pas manquer cette semaine :
8 juin
- Solarpunk (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)
- Killer Bean (PC, accès anticipé)
9 juin
- NBA The Run (PC, PS5, Xbox Series)
- Voidling Bound (PC)
10 juin
- Crushed In Time (PC)
- Witchspire (PC, accès anticipé)
- SAND: Raiders Of Sophie (PC)
11 juin
- Spacecraft (PC, accès anticipé)
- Frog Sqwad (PC)
- Unrailed! 2: Back on Track (PC, PS5, Switch 2, Switch)
- to a T (Switch 2)
- Beastro (PC)
- Starseeker : Astroneer Expeditions (PC, accès anticipé)