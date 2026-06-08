Vivarium, une véritable pépite visuelle inspirée des classiques de l’animation, s’annonce pour 2027 sur XBOX Series et PC

Attention, énorme dose de nostalgie en approche

Quand on connait la réputation de Serenity Forge pour éditer des jeux avec parfois des twists audacieux et déstabilisants, on se dit que Vivarium s’avérait trop beau et pipou pour n’être que ça. Une méfiance laissée en suspens, bien que le titre du Studio Meadowflower semble ancrée dans cette vibe chaleureuse démontrée par un trailer d’annonce efficace.

On retrouve ici la note d’intention déjà livrée à l’occasion du Wholesome Snack de décembre 2023, à savoir la visite d’un monde miniaturisé où tout est beau, réconfortant et sent bon l’été. Quiconque a pu être bercé par les vieux films et séries d’animation japonaise se prend d’ailleurs dans la figure un shot de nostalgie tant la mise en scène et les traits des personnages ou leurs animations transpirent de ce style.

En ce qui concerne le gameplay, Vivarium se présente comme un jeu d’aventure et une simulation de vie où nous incarnons Jenny, une fille de 11 ans que nous suivrons dans un quotidien mêlant notamment jardinage, bricolage et exploration au milieu de séquences narratives vécues auprès de personnages humains et anthropomorphes.

Maintenant, que nous cache ce vivarium ? Quels secrets l’intrigue nous tease, particulièrement via cette photo griffonnée aperçue en fin de vidéo ? Réponse l’an prochain pour ce projet sur lequel travaillent également Shochiku Games et Crunchyroll.

Vivarium débarquera en effet en 2027 sur PC (via Steam, Epic et Microsoft Store) et XBOX Series. Le titre sera aussi inclus dans le Game Pass à sa sortie.