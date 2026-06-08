Vivarium, une véritable pépite visuelle inspirée des classiques de l’animation, s’annonce pour 2027 sur XBOX Series et PC

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Il arrive que des jeux aient déjà pu faire l’objet d’un trailer d’annonce et quand même être qualifié de World Premiere quelques années plus tard lors d’une autre conférence. Telle est l’histoire médiatique de Vivarium, un très joli jeu d’aventure et de simulation de vie bénéficiant d’un « re-reveal » à l’occasion d’un XBOX Games Showcase. Un charme fou, des inspirations limpides et un éditeur reconnu, voilà de quoi attiser la curiosité des amateurs et amatrices de jeu chill.

Vivarium

Attention, énorme dose de nostalgie en approche

Quand on connait la réputation de Serenity Forge pour éditer des jeux avec parfois des twists audacieux et déstabilisants, on se dit que Vivarium s’avérait trop beau et pipou pour n’être que ça. Une méfiance laissée en suspens, bien que le titre du Studio Meadowflower semble ancrée dans cette vibe chaleureuse démontrée par un trailer d’annonce efficace.

On retrouve ici la note d’intention déjà livrée à l’occasion du Wholesome Snack de décembre 2023, à savoir la visite d’un monde miniaturisé où tout est beau, réconfortant et sent bon l’été. Quiconque a pu être bercé par les vieux films et séries d’animation japonaise se prend d’ailleurs dans la figure un shot de nostalgie tant la mise en scène et les traits des personnages ou leurs animations transpirent de ce style.

En ce qui concerne le gameplay, Vivarium se présente comme un jeu d’aventure et une simulation de vie où nous incarnons Jenny, une fille de 11 ans que nous suivrons dans un quotidien mêlant notamment jardinage, bricolage et exploration au milieu de séquences narratives vécues auprès de personnages humains et anthropomorphes.

Maintenant, que nous cache ce vivarium ? Quels secrets l’intrigue nous tease, particulièrement via cette photo griffonnée aperçue en fin de vidéo ? Réponse l’an prochain pour ce projet sur lequel travaillent également Shochiku Games et Crunchyroll.

Vivarium débarquera en effet en 2027 sur PC (via Steam, Epic et Microsoft Store) et XBOX Series. Le titre sera aussi inclus dans le Game Pass à sa sortie.

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Le RPG tactique Calame se dévoile avec une première bande-annonce de gameplay

Une rébellion qui n’est pas des plus unies Même si vous ne connaissez rien à l’univers de Calame, ne prenez pas peur. Ce jeu reste relativement indépendant et vous racontera l’histoire de deux factions rivales à Westalie, Kenmare et les Panthères, qui devront malgré tout s’unir le temps d’une longue bataille au nom de la Rébellion. Ces deux camps disposent d’idéologies et de désirs très différents, et vous serez ici amenés à effectuer plusieurs choix cruciaux dans un sens ou un autre tout au long de la partie. Des choix qui arrivent parfois en plein cœur de l’action, avec des situations qui peuvent être différentes selon votre renommée. En bref, Calame présentera un récit qui sera à l’image de vos actions. Pencher pour une faction plutôt qu’une autre aura aussi une incidence sur votre popularité, et donc sur vos compétences, puisque les Kenmare privilégient la défense, tandis que les membres des Panthères sont plus agressifs. Un jeu en 3D où les décors mélangent des éléments en 3D et 2.5D – Calame…

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