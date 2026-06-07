Valheim : le jeu de survie annonce enfin sa sortie officielle et son ultime biome

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Après plus de cinq années passées en accès anticipé, Valheim s’apprête à sortir du bois pour enfin proposer une version officielle. À l’occasion du PC Gaming Show, Iron Gate Studio et l’éditeur Coffee Stain Publishing ont annoncé que le célèbre jeu de survie viking atteindra officiellement sa version 1.0 en septembre. Et ce n’est pas tout, puisque du nouveau contenu est également au programme.

Valheim Deep North Key Art

Deep North, le dernier territoire à explorer

Le jeu de survie est l’un des genres qui fonctionnent le mieux sur PC. Si l’on pense aux grands noms comme Rust ou DayZ, mais aussi aux percées récentes tels que Palworld ou Enshrouded, Valheim fait sans doute parti des plus emblématique. Depuis son lancement surprise en 2021, il s’est imposé comme l’un des plus grands succès du genre avec plus de 17 millions d’exemplaires vendus à travers le monde.

Cette version 1.0 est donc particulièrement attendu, d’autant qu’elle promet d’ajouter « Deep North », le dernier biome majeur du monde de Valheim. Présenté comme la conclusion du voyage des joueurs à travers le dixième royaume nordique, il emmènera les Vikings dans une région glaciale située aux confins du monde.

Les développeurs expliquent que vous allez rapidement découvrir les vestiges de villages abandonnés, témoins du passage d’autres aventuriers qui n’ont visiblement jamais réussi à quitter la région. Comme dans les précédents biomes, l’exploration sera au cœur de l’expérience, avec son lot de mystères, de ressources rares et de dangers particulièrement redoutables.

D’ailleurs, plusieurs créatures inédites seront introduites dans cette nouvelle zone comme les Gammeltrolls, une évolution des trolls classiques de Valheim. Selon le lore du jeu, les trolls les plus anciens migrent vers le Grand Nord lorsqu’ils approchent de la fin de leur existence. Ils fusionnent alors avec la terre elle-même pour devenir d’immenses gardiens primitifs chargés de protéger ces contrées oubliées. Sous la surface gelée se cachent également les Elakingar, d’étranges créatures souterraines qui creusent de vastes réseaux de tunnels sous la glace.

Le studio explique l’exploration aura son lot de dangers, sans toutefois en dire plus pour laisser la surprise de la découverte aux fans du jeu de survie. Concernant la date, Valheim sortira officiellement en version 1.0 le 9 septembre 2026.

Les versions PlayStation 5 et Switch 2 arrivent enfin

Valheim deep north - jolie scène

Valheim deep north 01

La version 1.0 de Valheim signifie que le titre ne se cantonnera plus aux plateformes PC et Xbox. Iron Gate confirme ainsi l’arrivée de Valheim sur PlayStation 5 et Nintendo Switch 2 le même jour. Bonne nouvelle, le jeu proposera du crossplay intégral entre toutes les plateformes. Vous pourrez ainsi rejoindre vos amis simplement en sélectionnant le serveur d’une partie.

Pour Robin Eyre, directeur créatif du studio, cette sortie représente l’aboutissement d’un projet qui a largement dépassé les attentes initiales de l’équipe. Si vous vous demandez pourquoi le titre a pris autant de temps à arriver en version définitive (sachant qu’un accès anticipé dure entre un et deux ans en moyenne), c’est en raison du succès fulgurant qui a permis à Iron Gate de revoir ses ambitions à la hausse en incorporant plus de contenu à la feuille de route.

Même si l’on observe déjà un énorme embouteillage pour le mois de septembre (avec tous les jeux voulant éviter le bulldozer GTA VI), on ne se fait pas trop de souci pour lui.

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Jaquette de Valheim
Valheim
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Date de sortie : 02/02/2021

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