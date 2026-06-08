The Wolf Among Us 2 : Telltale explique pourquoi AdHoc (Dispatch) est parti du projet, et évoque son avenir

Après le deuxième jeu, Bigby prendra un peu de repos

Telltale revient de loin. Après une première fermeture, le studio s’est reformé et s’est lancé dans cet énorme chantier qu’est The Wolf Among Us 2, qui aura nécessité beaucoup de temps et un repart à zéro. Pour l’aider à mettre au point cette suite, Telltale peut aujourd’hui compter sur l’aide d’un autre studio, Trick Studios, mais avant cela, il travaillait main dans la main avec AdHoc Studio, qui a donné naissance à Dispatch.

À l’époque, AdHoc était encore minuscule. Ottilie raconte que tout se passait bien jusqu’à ce que Telltale décide de repartir à zéro concernant le moteur du jeu. AdHoc s’est alors retrouvé avec moins de travail sur les bras pendant que Telltale effectuait ce « reset technique », c’est pourquoi les deux entités se sont séparées :

« Nous travaillions avec AdHoc de la même manière qu’avec Trick, au sein d’une équipe intégrée. Ce n’était pas comme avec Deck Nine, qui était un studio externe. Lorsque nous avons commencé à travailler avec AdHoc, ils venaient de débuter en tant qu’équipe. Ils étaient quatre, dont trois avaient travaillé sur le premier The Wolf Among Us. Il était donc naturel pour nous de collaborer avec eux. Lorsque nous avons effectué notre reset technique et réalisé que nous ne produirions pas de contenu pendant au moins un an, il n’était pas judicieux de les maintenir mobilisés et inactifs pendant que nous finalisions le processus de développement et définissions notre stratégie. »

Il explique que ce reset était nécessaire bien que peu évident à accepter, car ce qui était produit jusqu’ici n’était pas à la hauteur de la licence. S’il reste encore des bribes du travail d’AdHoc ici, The Wolf Among Us 2 est aujourd’hui un tout autre jeu que lorsque le studio de Dispatch travaillait dessus. Désormais, Trick a pris le relai, et compose 60% de l’équipe qui œuvre sur le projet. Ottilie se sent désormais confiant sur le fait que le jeu méritera toute cette attente pour tout fan du premier opus :

« Même si, de l’extérieur, nous avons été discrets et que certains ont émis des doutes, depuis sept ans, chaque membre de mon équipe a fait de la réalisation de ce projet sa priorité professionnelle. Le niveau de sacrifice et de créativité requis pour en arriver là est incroyable, compte tenu de l’équipe actuelle. Cette équipe, qui continue de bâtir cette franchise, est animée d’une immense passion, d’un profond attachement et d’un véritable amour pour elle. »

Et quid de l’avenir après le lancement de The Wolf Among Us 2 ? Un troisième épisode peut-il voir le jour ? Il est naturellement trop tôt pour y répondre, mais Telltale ne ferme pas la porte, même s’il aimerait d’abord plancher sur une autre licence :

« Nous réfléchissons activement à nos prochains projets. Nous travaillons sur ce que nous appelons un calendrier de développement séquentiel. Au lieu de nous disperser, nous procédons en parallèle, un projet à la fois. Nous choisirons notre prochain jeu cette année et le développerons en parallèle de la finalisation de The Wolf Among Us 2, afin de savoir où nous irons ensuite. Plusieurs jeux sont en lice pour ce rôle. Ce ne sera pas The Wolf Among Us 3 dès le départ. Il faut laisser un peu de temps entre les suites. Bien sûr, nous adorerions faire The Wolf Among Us 3, mais il faudrait plutôt alterner entre deux jeux : sortir celui-ci, puis un autre entre-temps, et revenir à The Wolf Among Us 3. Idéalement, nous sortirions un nouveau jeu tous les deux ans environ, avec un temps de développement d’environ trois ans, en commençant un an à l’avance pour permettre une certaine collaboration entre les équipes de développement. »

Rendez-vous donc en 2029 pour le prochain Telltale ? Du moins, si The Wolf Among Us 2 n’est pas encore repoussé.