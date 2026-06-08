PC Gaming Show 2026 : 17 jeux à retenir de la conférence (Cassette Beasts 2002, Stronghold 4, Thief…)

Vous trouverez ici une sélection de jeux montrés durant le PC Gaming Show. Celle-ci n’est pas exhaustive.

Star Trek: Outposts Unknown

Date : Inconnue

: Inconnue Plateformes : PC

Premier « World Premiere » de ce PC Gaming Show, Star Trek: Outpost est une adaptation de la célèbre licence de science-fiction qui prend la forme d’un jeu de construction d’avant-postes. Il vous invite à coloniser des mondes inexplorés tout en affrontant des menaces interstellaires. Une démo déjà disponible sur Steam.

Signet City

Date : Inconnue

: Inconnue Plateformes : PC

Après les deux Citizen Sleeper, Jump Over the Age revient avec une nouvelle licence. Signet City sera un RPG en vue à la première personne avec une ambiance « fungalpunk », où les habitants de la ville seront en proie à des désastres écologiques. Le jeu dispose d’une direction artistique en noir et blanc façon crayonné, et s’inspire de certaines villes britanniques dans les années 80.

Red Kiss

Date : Inconnue

: Inconnue Plateformes : PC

Red Kiss est un RPG narratif tactique à l’ambiance surnaturelle qui se déroule dans le Berlin de la fin de la Guerre froide. On y dirige une équipe d’espions vampires qui explotent leurs pouvoirs et leurs relations pour mener à bien des missions dans une ville marquée par les tensions politiques.

Sated

Date : Inconnue

: Inconnue Plateformes : PC

Sated est un roguelike sombre et hypnotique dans lequel on explore une mégastructure délabrée pour préparer des mets toujours plus grotesques destinés à des créatures insatiables. Au cœur du gameplay se trouve un réfrigérateur maudit et conscient. Celui-ci sert de machine à sous infernale pour obtenir les ingrédients nécessaires à votre survie.

Another Door

Date : Inconnue

: Inconnue Plateformes : PC

Parmi les jeux français aperçus lors de la conférence, hormis Terrinoth, on retiendra Another Door, qui est un roguelike multijoueur au tour par tour à la direction artistique qui le rend assez unique. Décrit aussi comme un party-game, le jeu vous demandera de bluffer et/ou de coopérer avec vos amis avant de potentiellement les trahir pour sauver votre peau, dans des parties qui ne ressemblent jamais à la précédente.

Cassette Beasts 2002

Date : Inconnue

: Inconnue Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series – Switch 2

L’annonce aurait pu être inattendue si elle n’avait pas fuité durant le week-end. Cassette Beasts 2002 sera donc une suite du RPG façon Pokémon, mais cette fois-ci avec un petit retour dans les années 2000 et des Nokia 3310 de partout. On y trouvera plus de 250 bêtes à collectionner et 12 compagnons à rencontrer (dont certains ont droit à une romance), le jeu se veut bien plus vaste que le premier, et nous laissera jouer en multijoueur contre nos amis.

Stronghold 4

Date : 2026

: 2026 Plateformes : PC

Stronghold 4 est le nouvel épisode principal de la célèbre série de gestion et de stratégie médiévale. Il proposera une campagne narrative centrée sur l’ascension de Penryn, un berger devenu chef malgré lui. Le titre introduira de nouvelles mécaniques de siège et davantage d’options de personnalisation pour les châteaux, entre autres. Une démo est prévue pour le 23 juin prochain.

Wardens of Avalon

Date : Inconnue

: Inconnue Plateformes : PC

Autre World Premiere de ce PC Gaming Show, Wardens of Avalon revisite la légende arthurienne dans un action-RPG en vue isométrique mêlant exploration, combats et gestion de fief. Votre but est de reconstruire Camelot après la corruption des Chevaliers de la Table Ronde. Jouable en solo ou en coopération jusqu’à quatre joueurs, le titre propose un système de progression sans classes et un vaste monde à explorer pour restaurer la gloire d’Avalon. Il est actuellement possible de s’inscrire à un futur playtest sur Steam.

Empulse

Date : 24 juin 2026 (accès anticipé)

: 24 juin 2026 (accès anticipé) Plateformes : PC

Développé par 1047 Games, à qui l’on doit le FPS Splitgate, Empulse se présente comme un shooter multijoueur en 6 contre 6 qui mise sur une mobilité extrême à base de courses murales, de grappins et de déplacements verticaux pour dynamiser les affrontements. Présenté également comme un jeu dans la droite lignée de la série Titanfall, on retrouve logiquement le pilotage de mechas capables de renverser le cours d’une partie grâce à leur puissance de feu et leurs capacités spéciales. Il est prévu ce 24 juin sur PC et consoles en accès anticipé.

Maximum Thunderness

Date : Automne 2026

: Automne 2026 Plateformes : PC

La dose d’action est venue de Maximum Thunderness, un shooter roguelite jouable en solo ou en coopération jusqu’à trois joueurs et joueuses, dans lequel vous affronterez une force d’invasion alien. Chaque mission réussie vous donnera droit à des roches spatiales alien à échanger contre de nouvelles compétences puissantes, mais aussi de nouveaux personnages jouables, vous permettant d’atteindre le boss final, le tout agrémenté d’une bande-son survoltée. Une démo est disponible sur Steam.

Rivage

Date : 13 août 2026

: 13 août 2026 Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

On l’a déjà vu par le passé, mais Rivage mérite tout de même notre attention. Ce jeu d’aventure de science-fiction nous demandera de nous sortir d’une anomalie spatiale en résolvant des énigmes et en perçant le secret de la station sur laquelle vous vous trouvez. En plus d’avoir dévoilé sa date de sortie, le jeu a le bon goût de s’offrir une démo.

Carcass Clad

Date : Inconnue

: Inconnue Plateformes : PC

Si Carcass Clad se glisse facilement dans cette liste, c’est parce qu’il est développé par le studio derrière le dérangeant Mouthwashing. Ce nouveau titre prend cette fois-ci la forme d’un « jeu de tank coop » jouable jusqu’à 3, où vous suivrez l’équipage d’un tank qui doit traverser une cité pour sauver quelques survivants, alors que celle-ci est en proie à des créatures cauchemardesques.

Thief: The Dark Project Remastered

Date : Hiver 2026

: Hiver 2026 Plateformes : PC – PS4 – PS5 – Xbox – Switch – Switch 2

Thief: The Dark Project Remastered signe le retour du premier titre de la licence et des aventures originelles de Garrett, sorti initialement en 1998. Le remaster assurera des graphismes en 4K et un framerate à 120 fps tout en retravaillant la modélisation et les animations des personnages. On note aussi une ergonomie manette moderne, et la reprise du contenu du jeu de base ainsi que les missions et mises à jour de Thief Gold. Enfin, pas mal de coulisses de développement seront à consulter.

El Paso, Elsewhere 2

Date : 2027

: 2027 Plateformes : PC

Sorte de Max Payne indépendant, El Paso, Elsewhere s’offre aujourd’hui une suite composée de 20 niveaux avec toujours du shoot à la troisième personne et des bullet-time. James Savage voyagera à travers les États-Unis pour y combattre toutes sortes de monstres, avec une quinzaine d’armes différentes et des capacités vampiriques qui l’aideront à prendre le dessus.

Armatus

Date : hiver 2026

: hiver 2026 Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series – Switch 2

On l’avait déjà vu par le passé, Armatus nous fera visiter une ville de Paris pas bien en forme. Ce shooter roguelite a dévoilé de nouvelles images pour préciser sa période de sortie à cet hiver, et nous demandera d’incarner un guerrier répondant aux ordres d’un mystérieux culte, qui peut revivre à l’infini. Un playtest sera prochainement lancé, et vous pouvez d’ores et déjà vous y inscrire.

Vampire the Masquerade: Eternal Whispers

Date : Inconnue

: Inconnue Plateformes : PC

On ne manque décidément pas de jeux estampillés Vampire the Masquerade. Vampire the Masquerade: Eternal Whispers ira quant à lui lorgner sur les CRPG, et notamment Disco Elysium. On sera placés dans les bottes de Gabe, un vampire réveillé d’un long sommeil de plusieurs décennies, qui tentera de retrouver ses souvenirs en se faisant une place dans cette sombre ville de Montréal. Le jeu nous demandera d’enquêter avec de la récolte d’indices, avant de recouper les preuves pour trouver la vérité.

Into the Wind

Date : Inconnue

: Inconnue Plateformes : PC

Into the Wind était la dernière surprise de la conférence. Dans ce jeu d’action-aventure cozy et poétique, notre héros devra reprendre la direction de la société de livraison de son oncle disparu. Vous pourrez explorer entre autres les îles de Santa Rosa de manière fluide grâce à des mécaniques liées au vent et à la glisse, aux commandes de votre moto-avion intelligente, avec quelques combats aériens à la clé.