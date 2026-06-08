C’est désormais officiel, le prochain Fable n’aura pas de doublage français

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Fable a naturellement été l’une des stars du dernier XBOX Games Showcase. Le jeu a certes été repoussé il y a de cela quelques jours, mais il a eu droit à une bande-annonce centrée sur l’antagoniste de cet épisode, avec une date de sortie précise à la clé, et même un collector. Sur le papier, que des bonnes nouvelles, sauf lorsque l’on s’attarde sur les petites lignes.

Fable

L’absence de doublage français se poursuit chez Microsoft

Tout d’abord, on a la confirmation d’une chose que l’on savait déjà grâce à la page Steam, mais qui n’avait pas été explicitement abordée par XBOX. Fable ne sera donc pas doublé en français, comme l’indique le compte Twitter officiel du jeu :

« Au lancement, Fable sera entièrement localisé (audio complet + texte) en anglais, portugais brésilien, allemand et espagnol latino-américain. Une localisation en texte uniquement sera disponible pour le français, l’italien, le japonais, le chinois simplifié, l’espagnol et le polonais. »

Un choix lié à la politique de Microsoft concernant l’utilisation de l’IA dans le doublage, chose à laquelle les artistes français s’opposent farouchement. C’est pourquoi de nombreux jeux XBOX n’ont pas eu droit à un doublage ces derniers temps. Fable ne fera pas exception, et cette situation continuera lorsque Microsoft n’écoutera pas les revendications de nos artistes locaux. Ce qui est forcément un peu dommage pour un titre aussi verbeux, même si des sous-titres seront présents. On se consolera comme on peut avec le doublage anglais qui fera bien ressortir l’humour british du jeu.

Fable sortira sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.

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Jaquette de Fable
Fable
pc ps5 xbox series

Date de sortie : 23/02/2027

Le RPG tactique Calame se dévoile avec une première bande-annonce de gameplay

Une rébellion qui n’est pas des plus unies Même si vous ne connaissez rien à l’univers de Calame, ne prenez pas peur. Ce jeu reste relativement indépendant et vous racontera l’histoire de deux factions rivales à Westalie, Kenmare et les Panthères, qui devront malgré tout s’unir le temps d’une longue bataille au nom de la Rébellion. Ces deux camps disposent d’idéologies et de désirs très différents, et vous serez ici amenés à effectuer plusieurs choix cruciaux dans un sens ou un autre tout au long de la partie. Des choix qui arrivent parfois en plein cœur de l’action, avec des situations qui peuvent être différentes selon votre renommée. En bref, Calame présentera un récit qui sera à l’image de vos actions. Pencher pour une faction plutôt qu’une autre aura aussi une incidence sur votre popularité, et donc sur vos compétences, puisque les Kenmare privilégient la défense, tandis que les membres des Panthères sont plus agressifs. Un jeu en 3D où les décors mélangent des éléments en 3D et 2.5D – Calame…

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