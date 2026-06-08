C’est désormais officiel, le prochain Fable n’aura pas de doublage français

L’absence de doublage français se poursuit chez Microsoft

Tout d’abord, on a la confirmation d’une chose que l’on savait déjà grâce à la page Steam, mais qui n’avait pas été explicitement abordée par XBOX. Fable ne sera donc pas doublé en français, comme l’indique le compte Twitter officiel du jeu :

« Au lancement, Fable sera entièrement localisé (audio complet + texte) en anglais, portugais brésilien, allemand et espagnol latino-américain. Une localisation en texte uniquement sera disponible pour le français, l’italien, le japonais, le chinois simplifié, l’espagnol et le polonais. »

Un choix lié à la politique de Microsoft concernant l’utilisation de l’IA dans le doublage, chose à laquelle les artistes français s’opposent farouchement. C’est pourquoi de nombreux jeux XBOX n’ont pas eu droit à un doublage ces derniers temps. Fable ne fera pas exception, et cette situation continuera lorsque Microsoft n’écoutera pas les revendications de nos artistes locaux. Ce qui est forcément un peu dommage pour un titre aussi verbeux, même si des sous-titres seront présents. On se consolera comme on peut avec le doublage anglais qui fera bien ressortir l’humour british du jeu.

Fable sortira sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.