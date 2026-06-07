Koei Tecmo et Team NINJA revisitent encore Les Trois Royaumes avec Wo Long 2: Wings of Ember

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L’étonnant succès du premier Wo Long a forcément donné des idées à Koei Tecmo. Team NINJA a à peine eu le temps de se reposer après la sortie de Nioh 3 que le studio s’est vu forcé de plancher sur Wo Long 2: Wings of Ember, nouvel action-RPG forcément inspiré par Nioh qui nous plonge dans le contexte des Trois Royaumes, pour y combattre certains généraux très connus.

Wo Long 2: Wings of Ember

Réveillez le phénix qui est en vous

Les premières images de Wo Long 2: Wings of Ember ont été révélées lors du XBOX Games Showcase. On y apprend que ce deuxième épisode se déroulera logiquement après les événements du premier, et on incarnera ici un guerrier inconnu qui ira montrer toutes ses prouesses martiales sur le champ de bataille, aussi bien contre de grands démons que contre des guerriers légendaires.

Peu de détails sur cette suite, si ce n’est que l’on devrait avoir droit à de nouvelles armes et à des capacités qui sont liées au pouvoir d’un phénix qui sommeille en nous, ce qui ne sera pas de trop pour un jeu où l’on meurt autant.

Wo Long 2: Wings of Ember est désormais prévu pour le début d’année 2027, sans date précise. On imagine que c’est pour fin février, début mars, mais comme tout le monde est en train de placer une option sur cette période, mieux vaut ne pas trop s’avancer pour le moment. Le titre sortira sur PC, Xbox Series, PS5, et même Switch 2. Il sera directement compris dans le XBOX Game Pass Ultimate et PC.

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Le RPG tactique Calame se dévoile avec une première bande-annonce de gameplay

Une rébellion qui n’est pas des plus unies Même si vous ne connaissez rien à l’univers de Calame, ne prenez pas peur. Ce jeu reste relativement indépendant et vous racontera l’histoire de deux factions rivales à Westalie, Kenmare et les Panthères, qui devront malgré tout s’unir le temps d’une longue bataille au nom de la Rébellion. Ces deux camps disposent d’idéologies et de désirs très différents, et vous serez ici amenés à effectuer plusieurs choix cruciaux dans un sens ou un autre tout au long de la partie. Des choix qui arrivent parfois en plein cœur de l’action, avec des situations qui peuvent être différentes selon votre renommée. En bref, Calame présentera un récit qui sera à l’image de vos actions. Pencher pour une faction plutôt qu’une autre aura aussi une incidence sur votre popularité, et donc sur vos compétences, puisque les Kenmare privilégient la défense, tandis que les membres des Panthères sont plus agressifs. Un jeu en 3D où les décors mélangent des éléments en 3D et 2.5D – Calame…

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