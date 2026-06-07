Koei Tecmo et Team NINJA revisitent encore Les Trois Royaumes avec Wo Long 2: Wings of Ember

Réveillez le phénix qui est en vous

Les premières images de Wo Long 2: Wings of Ember ont été révélées lors du XBOX Games Showcase. On y apprend que ce deuxième épisode se déroulera logiquement après les événements du premier, et on incarnera ici un guerrier inconnu qui ira montrer toutes ses prouesses martiales sur le champ de bataille, aussi bien contre de grands démons que contre des guerriers légendaires.

Peu de détails sur cette suite, si ce n’est que l’on devrait avoir droit à de nouvelles armes et à des capacités qui sont liées au pouvoir d’un phénix qui sommeille en nous, ce qui ne sera pas de trop pour un jeu où l’on meurt autant.

Wo Long 2: Wings of Ember est désormais prévu pour le début d’année 2027, sans date précise. On imagine que c’est pour fin février, début mars, mais comme tout le monde est en train de placer une option sur cette période, mieux vaut ne pas trop s’avancer pour le moment. Le titre sortira sur PC, Xbox Series, PS5, et même Switch 2. Il sera directement compris dans le XBOX Game Pass Ultimate et PC.