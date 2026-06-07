Gears of War: E-Day dévoile sa campagne, son mode Horde et sa bêta

Une plongée dans l’Emergence Day

Le retour de Gears of Wars va sans doute faire du bien à la marque XBOX en reprenant une franchise culte qui a fait les belles heures de la Xbox 360. The Coalition a ainsi pris le temps de passer au crible ce nouvel opus qui revient aux sources de bien des façons. Tout d’abord, on nous explique le choix d’un préquel se déroulant 14 ans avant le premier Gears of War.

Plutôt que de développer un Gears 6 prévisible, le studio a choisi de raconter les événements fondateurs de la saga concernant l’Emergence Day, le jour où la Horde Locuste a émergé des profondeurs de Sera pour plonger l’humanité dans le chaos. Pour les développeurs, ce retour aux origines permet de retrouver ce qui a toujours défini Gears of War : la fraternité, le sacrifice, l’horreur de la guerre et la lutte pour la survie.

Histoire de pousser à fond la nostalgie, on incarnera de nouveau Marcus Fenix et Dominic Santiago. À cette époque, les deux soldats viennent tout juste de sortir des « Guerres du Pendule », un conflit qui a marqué toute leur génération. Le décès récent de Carlos Santiago, le frère de Dom et meilleur ami de Marcus, a créé une distance entre eux au moment où débute l’invasion.

Les deux hommes seront accompagnés de deux nouveaux personnages jouables : Mags Carter, une ancienne Gear devenue employée d’une raffinerie d’Imulsion à Kalona et Lucas Reyes, un jeune cadet qui n’a jamais connu le front malgré son envie de servir. L’intégralité de la campagne pourra être jouée avec n’importe lequel des quatre membres de Bravo Squad.

Le jeu suivra exclusivement ce groupe pendant les trois jours suivant cet évènement tragique. On nous précise que la campagne ne quittera jamais le point de vue de l’escouade afin de vitre l’invasion de manière authentique. A moins d’avoir lu les différents romans explorant cette période de la licence, vous devriez en apprendre beaucoup sur ces soldats emblématiques.

Une ville entière comme terrain de jeu

L’action se déroulera exclusivement dans la ville de Kalona. Contrairement aux précédents épisodes qui nous faisait évoluer dqns plusieurs zones distinctes, The Coalition a construit une ville complète grâce à l’Unreal Engine 5. Les développeurs expliquent que Kalona est pensée comme un personnage à part entière, avec ses quartiers résidentiels, son front de mer, son stade et ses infrastructures industrielles.

Cette approche permet surtout de montrer la catastrophe en temps réel. Durant ces trois jours, on assistera ainsi à la destruction progressive de la ville alors que les habitants tentent de fuir ou de survivre à l’invasion. Le passage au moteur d’Epic Games a d’ailleurs été à la fois un défi et une libération pour le studio.

The Coalition affirme avoir tout recréé depuis zéro. Les personnages, les animations, les armes, les effets sonores et les environnements ont été entièrement reconstruits pour l’occasion. Aucun asset des anciens épisodes n’a été réutilisé. Le studio profite également des nouvelles technologies de l’Unreal Engine 5, notamment MegaLights, afin de renforcer les ambiances horrifiques grâce à une gestion plus poussée des ombres et de l’éclairage dynamique.

Un gameplay plus mobile

Si E-Day conserve l’identité de Gears of War, plusieurs nouveautés viennent moderniser la formule. Le système de couverture a été retravaillé avec davantage de possibilités de déplacement. Il sera désormais possible de glisser sous des obstacles, effectuer des transitions plus fluides entre les couvertures et, pour la première fois dans l’histoire de la série, sauter (si vous n’avez jamais touché à Gearsn sachez que ce simple mouvement représente changement beaucoup plus impactant qu’il n’y parait).

Cette mobilité supplémentaire ouvre la porte à des affrontements plus verticaux dans les rues, les immeubles et les toits de Kalona. En outre, plusieurs armes inédites rejoignent l’arsenal :

Le Gut Puncher : un lance-grenades capable de déclencher ses explosions manuellement afin de contourner les couvertures ennemies.

L’Incinerator : une arme qui utilise l’Imulsion comme carburant et inflige d’importants dégâts à courte portée.

Quant à la mythique Lanzor, E-Day racontera directement sa création sur le champ de bataille (même si l’on a une petite idée du processus lorsque que l’on voit Marcus enrailler son arme contre un Locuste durant le premier trailer).

Horde Siege : le nouveau mode coopératif

Côté multijoueur, The Coalition introduit Horde Siege, une évolution du célèbre mode Horde. Jusqu’à douze joueurs répartis en trois escouades devront défendre différents secteurs de Kalona face à des vagues d’ennemis. Le studio promet des cartes plus vastes et davantage d’objectifs coopératifs.

Le mode Versus fera également son retour avec des affrontements compétitifs en 4 vs 4 sur de nouvelles cartes inspirées de la ville de Kalona. Un suivi saisonnier est déjà prévu avec de nouveaux contenus à débloquer en jouant.

Avant la sortie, il sera possible de découvrir le multijoueur lors de plusieurs week-ends de bêta ouverte à partir du 6 août 2026. Les personnes ayant précommandé le jeu ainsi que les abonnés Game Pass Ultimate et PC Game Pass bénéficieront d’un accès anticipé à la première phase de test.

Gears of War: E-Day sera disponible le 6 octobre 2026 sur Xbox Series et PC via Steam et le Microsoft Store. Le jeu sera également intégré au catalogue du Game Pass dès son lancement.