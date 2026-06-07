Gears of War: E-Day dévoile sa campagne, son mode Horde et sa bêta

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Quentin

Rédigé par

0

Après avoir ouvert le bal des annonces XBOX de ce 7 juin 2026 pour révéler une grosse séquence de gameplay et sa date de sortie, le XBOX Games Showcase s’est terminé sur un focus complet autour de Gears of War: E-Day. The Coalition a ainsi dévoilé de nombreux détails sur la campagne, le gameplay et les modes multijoueurs du jeu.

Gears of war E-Day - Marcus peut sauter

Une plongée dans l’Emergence Day

Le retour de Gears of Wars va sans doute faire du bien à la marque XBOX en reprenant une franchise culte qui a fait les belles heures de la Xbox 360. The Coalition a ainsi pris le temps de passer au crible ce nouvel opus qui revient aux sources de bien des façons. Tout d’abord, on nous explique le choix d’un préquel se déroulant 14 ans avant le premier Gears of War.

Plutôt que de développer un Gears 6 prévisible, le studio a choisi de raconter les événements fondateurs de la saga concernant l’Emergence Day, le jour où la Horde Locuste a émergé des profondeurs de Sera pour plonger l’humanité dans le chaos. Pour les développeurs, ce retour aux origines permet de retrouver ce qui a toujours défini Gears of War : la fraternité, le sacrifice, l’horreur de la guerre et la lutte pour la survie.

Histoire de pousser à fond la nostalgie, on incarnera de nouveau Marcus Fenix et Dominic Santiago. À cette époque, les deux soldats viennent tout juste de sortir des « Guerres du Pendule », un conflit qui a marqué toute leur génération. Le décès récent de Carlos Santiago, le frère de Dom et meilleur ami de Marcus, a créé une distance entre eux au moment où débute l’invasion.

Les deux hommes seront accompagnés de deux nouveaux personnages jouables : Mags Carter, une ancienne Gear devenue employée d’une raffinerie d’Imulsion à Kalona et Lucas Reyes, un jeune cadet qui n’a jamais connu le front malgré son envie de servir. L’intégralité de la campagne pourra être jouée avec n’importe lequel des quatre membres de Bravo Squad.

Le jeu suivra exclusivement ce groupe pendant les trois jours suivant cet évènement tragique. On nous précise que la campagne ne quittera jamais le point de vue de l’escouade afin de vitre l’invasion de manière authentique. A moins d’avoir lu les différents romans explorant cette période de la licence, vous devriez en apprendre beaucoup sur ces soldats emblématiques.

Une ville entière comme terrain de jeu

Gears of war e day 07 1

Gears of War E-day – « Mais vous êtes où ?! »

L’action se déroulera exclusivement dans la ville de Kalona. Contrairement aux précédents épisodes qui nous faisait évoluer dqns plusieurs zones distinctes, The Coalition a construit une ville complète grâce à l’Unreal Engine 5. Les développeurs expliquent que Kalona est pensée comme un personnage à part entière, avec ses quartiers résidentiels, son front de mer, son stade et ses infrastructures industrielles.

Cette approche permet surtout de montrer la catastrophe en temps réel. Durant ces trois jours, on assistera ainsi à la destruction progressive de la ville alors que les habitants tentent de fuir ou de survivre à l’invasion. Le passage au moteur d’Epic Games a d’ailleurs été à la fois un défi et une libération pour le studio.

The Coalition affirme avoir tout recréé depuis zéro. Les personnages, les animations, les armes, les effets sonores et les environnements ont été entièrement reconstruits pour l’occasion. Aucun asset des anciens épisodes n’a été réutilisé. Le studio profite également des nouvelles technologies de l’Unreal Engine 5, notamment MegaLights, afin de renforcer les ambiances horrifiques grâce à une gestion plus poussée des ombres et de l’éclairage dynamique.

Un gameplay plus mobile

Gears of war e day 05 2

Gears of war E-Day – « Jump Jump »

Si E-Day conserve l’identité de Gears of War, plusieurs nouveautés viennent moderniser la formule. Le système de couverture a été retravaillé avec davantage de possibilités de déplacement. Il sera désormais possible de glisser sous des obstacles, effectuer des transitions plus fluides entre les couvertures et, pour la première fois dans l’histoire de la série, sauter (si vous n’avez jamais touché à Gearsn sachez que ce simple mouvement représente changement beaucoup plus impactant qu’il n’y parait).

Cette mobilité supplémentaire ouvre la porte à des affrontements plus verticaux dans les rues, les immeubles et les toits de Kalona. En outre, plusieurs armes inédites rejoignent l’arsenal :

  • Le Gut Puncher : un lance-grenades capable de déclencher ses explosions manuellement afin de contourner les couvertures ennemies.
  • L’Incinerator : une arme qui utilise l’Imulsion comme carburant et inflige d’importants dégâts à courte portée.

Quant à la mythique Lanzor, E-Day racontera directement sa création sur le champ de bataille (même si l’on a une petite idée du processus lorsque que l’on voit Marcus enrailler son arme contre un Locuste durant le premier trailer).

Horde Siege : le nouveau mode coopératif

Gears of war e day 02 3

Gears of war E-Day – Bravo Squad au complet

Côté multijoueur, The Coalition introduit Horde Siege, une évolution du célèbre mode Horde. Jusqu’à douze joueurs répartis en trois escouades devront défendre différents secteurs de Kalona face à des vagues d’ennemis. Le studio promet des cartes plus vastes et davantage d’objectifs coopératifs.

Le mode Versus fera également son retour avec des affrontements compétitifs en 4 vs 4 sur de nouvelles cartes inspirées de la ville de Kalona. Un suivi saisonnier est déjà prévu avec de nouveaux contenus à débloquer en jouant.

Avant la sortie, il sera possible de découvrir le multijoueur lors de plusieurs week-ends de bêta ouverte à partir du 6 août 2026. Les personnes ayant précommandé le jeu ainsi que les abonnés Game Pass Ultimate et PC Game Pass bénéficieront d’un accès anticipé à la première phase de test.

Gears of War: E-Day sera disponible le 6 octobre 2026 sur Xbox Series et PC via Steam et le Microsoft Store. Le jeu sera également intégré au catalogue du Game Pass dès son lancement.

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Gears of War: E-Day
Gears of War: E-Day
pc xbox series

Date de sortie : N/C

Le RPG tactique Calame se dévoile avec une première bande-annonce de gameplay

Une rébellion qui n’est pas des plus unies Même si vous ne connaissez rien à l’univers de Calame, ne prenez pas peur. Ce jeu reste relativement indépendant et vous racontera l’histoire de deux factions rivales à Westalie, Kenmare et les Panthères, qui devront malgré tout s’unir le temps d’une longue bataille au nom de la Rébellion. Ces deux camps disposent d’idéologies et de désirs très différents, et vous serez ici amenés à effectuer plusieurs choix cruciaux dans un sens ou un autre tout au long de la partie. Des choix qui arrivent parfois en plein cœur de l’action, avec des situations qui peuvent être différentes selon votre renommée. En bref, Calame présentera un récit qui sera à l’image de vos actions. Pencher pour une faction plutôt qu’une autre aura aussi une incidence sur votre popularité, et donc sur vos compétences, puisque les Kenmare privilégient la défense, tandis que les membres des Panthères sont plus agressifs. Un jeu en 3D où les décors mélangent des éléments en 3D et 2.5D – Calame…

En savoir plus

Sur le même thème

Avec Gears of War: E-Day et Clockwork Revolution, XBOX signe un retour aux exclusivités au dernier moment ?

pc xbox series
Avec Gears of War: E-Day et Clockwork Revolution, XBOX signe un retour aux exclusivités au dernier moment ?

Gears of War: E-Day se montre avec une longue séquence de gameplay et marque le retour des exclusivités XBOX

pc xbox series
Gears of War: E-Day se montre avec une longue séquence de gameplay et marque le retour des exclusivités XBOX

La fenêtre de lancement de Gears of War: E-Day pourrait avoir été révélée par un événement de catch

pc xbox series
La fenêtre de lancement de Gears of War: E-Day pourrait avoir été révélée par un événement de catch

Gears of War E-Day : La présentation qui suivra le Xbox Games Showcase durera 30 minutes

pc xbox series
Gears of War E-Day : La présentation qui suivra le Xbox Games Showcase durera 30 minutes
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Resonance: A Plague Tale Legacy nous en montre un peu plus dans son nouveau trailer, rendez-vous le 27 août pour le jeu d’Asobo Studio
pc ps5 xbox series
Resonance: A Plague Tale Legacy
Clockwork Revolution se remontre dans un trailer de gameplay, pour une sortie en 2027 sur PC et Xbox Series
pc xbox series
Clockwork Revolution se remontre dans un trailer de gameplay, pour une sortie en 2027 sur PC et Xbox Series
Valheim : le jeu de survie annonce enfin sa sortie officielle et son ultime biome
pc ps5 xbox series xbox one switch 2
Valheim : le jeu de survie annonce enfin sa sortie officielle et son ultime biome
Surprise, Senua s’annonce et marque une nouvelle entrée dans la licence Ninja Theory, sortie en 2027 sur PC, PS5 et Xbox Series
pc ps5 xbox series
Surprise, Senua s’annonce et marque une nouvelle entrée dans la licence Ninja Theory, sortie en 2027 sur PC, PS5 et Xbox Series
Magicians: The Devil’s Deal nous montre toute sa magie dans son premier trailer, et arrivera en 2027
pc ps5 xbox series
Magicians: The Devil’s Deal nous montre toute sa magie dans son premier trailer, et arrivera en 2027
Koei Tecmo et Team NINJA revisitent encore Les Trois Royaumes avec Wo Long 2: Wings of Ember
pc ps5 xbox series switch 2
Koei Tecmo et Team NINJA revisitent encore Les Trois Royaumes avec Wo Long 2: Wings of Ember
Castlevania: Belmont’s Curse, signé Evil Empire et Motion Twin, sortira le 15 octobre prochain
pc ps5 xbox series switch
Castlevania: Belmont’s Curse
Pour fêter les 25 ans de XBOX, une XBOX Series X25 sortira en édition limitée avec un look retro
xbox series
Pour fêter les 25 ans de XBOX, une XBOX Series X25 sortira en édition limitée avec un look retro
Persona 6 officialisé : Atlus dévoile enfin le prochain épisode de la saga
Persona 6 officialisé : Atlus dévoile enfin le prochain épisode de la saga
XBOX Games Showcase 2026 : Le résumé complet de cette édition (Gears of War: E-Day, Persona 6, Spyro, Fable…)
xbox series
Un XBOX Games Showcase 2026 solide avec de nombreux jeux tels que Spyro, Fable et Gears of War
Terrinoth: Heroes of Descent, le RPG tactique français tiré du jeu de plateau, est disponible dès maintenant
pc ps5 xbox series
Terrinoth: Heroes of Descent, le RPG tactique français tiré du jeu de plateau, est disponible dès maintenant
Crazy Taxi: World Tour : La licence est de retour et viendra faire ses courses en 2027 sur PC et consoles
pc ps5 xbox series switch 2
Crazy Taxi: World Tour : La licence est de retour et viendra faire ses courses en 2027 sur PC et consoles
Halo: Campaign Evolved nous montre ses nouvelles missions et se tient prêt pour sortir le 28 juillet, les précommandes sont déjà ouvertes
pc ps5 xbox series
Halo: Campaing Evolved
Spyro: A Realm Beyond : Le dragon violet revient dans un tout nouveau jeu prévu pour printemps 2027 sur PC et consoles
Spyro: A Realm Beyond : Le dragon violet revient dans un tout nouveau jeu prévu pour printemps 2027 sur PC et consoles
Persona 4 Revival montre enfin plus de gameplay et annonce sa date de sortie
Persona 4 Revival montre enfin plus de gameplay et annonce sa date de sortie
Fable tient enfin sa date de sortie, rendez-vous le 23 février prochain sur PC, PS5 et Xbox Series X/S
pc ps5 xbox series
Fable tient enfin sa date de sortie, rendez-vous le 23 février prochain sur PC, PS5 et Xbox Series X/S
Metro 2039 refait parler de lui avec un trailer de gameplay palpitant, et sortira en février 2027
pc ps5 xbox series
Metro 2039 refait parler de lui avec un trailer de gameplay palpitant, et sortira en février 2027
Into the Dead: Crimson Heights : Le premier jeu d’horreur VR en hyper reality s’annonce en vidéo pour une sortie en 2027
Into the Dead: Crimson Heights : Le premier jeu d’horreur VR en hyper reality s’annonce en vidéo pour une sortie en 2027
BioEden : notre avis sur ce jeu de gestion cozy fraîchement annoncé qui redonne vie à la planète
BioEden : notre avis sur ce jeu de gestion cozy fraîchement annoncé qui redonne vie à la planète
Cronos: Lazarus prolonge l’histoire de Cronos: The New Dawn avec une nouvelle campagne plus brutale
pc ps5 xbox series switch 2
Cronos: Lazarus prolonge l’histoire de Cronos: The New Dawn avec une nouvelle campagne plus brutale
Chronoscript: The Endless End dévoile son univers entre roman vivant et action/aventure
pc ps5
Chronoscript: The Endless End dévoile son univers entre roman vivant et action/aventure
Future Games Show Summer 2026 : Le résumé de toutes les annonces (Blasphemous II, The Sinking City 2, The Alters: Last Variable, Marsupilami 2…)
Future Games Show Summer 2026
Little Nightmares III révèle The Backstage, son premier DLC à paraître le 12 juin
pc ps5 xbox series switch ps4 switch 2
Little Nightmares III révèle The Backstage, son premier DLC à paraître le 12 juin
Exodus ressemble plus que jamais à Mass Effect dans une nouvelle présentation de gameplay
pc ps5 xbox series
Exodus ressemble plus que jamais à Mass Effect dans une nouvelle présentation de gameplay