Clockwork Revolution se remontre dans un trailer de gameplay, pour une sortie en 2027 sur PC et Xbox Series

Tic Tac, Tic Tac, la révolution de l’horloge est en marche

On ne va pas se mentir, nous n’en apprenons pas plus que ça sur Clockwork Revolution. Comme nous l’avons vu maintes fois, le titre d’Inxile va nous propulser dans la peau de Morgan Vanette, un personnage-joueur personnalisable qui devra voyager entre le passé et le présent, afin d’arrêter Lady Ironwood. Cette dernière a manipulée le temps pour ses propres intérêts, tout en laissant la classe ouvrière dans un état de précarité extrême.

Une narration ô combien intéressante dans le fond, qui se basera d’ailleurs sur les choix que vous allez faire. Vos choix influenceront Avalon et son esthétique, mais façonneront autant les personnages que les événements dans leur globalité. Le trailer diffusé nous permet également de faire la connaissance de divers protagonistes hauts en couleur comme Ulysses voire Nazim, un protagoniste entièrement mécanique.

Indéniablement, Clockwork Revolution fait envie dans son lore. Le titre est même enfin fixé pour 2027 sur PC et Xbox Series X|S. Notez que le jeu sera en effet une exclusivité Xbox, signifiant que le titre ne sortira probablement jamais sur PS5.