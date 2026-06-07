Clockwork Revolution se remontre dans un trailer de gameplay, pour une sortie en 2027 sur PC et Xbox Series

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Cela fait déjà trois ans que Clockwork Revolution a été annoncé, et la production d’Inxile Entertainment s’est à nouveau illustré pendant le Xbox Games Showcase. Le nouveau trailer de gameplay nous a permis d’en apprendre encore plus sur le soft comme sa fenêtre de sortie fixée pour l’année prochaine, et qui viendra ainsi s’empiler dans la longue liste des jeux à venir en 2027.

Tic Tac, Tic Tac, la révolution de l’horloge est en marche

On ne va pas se mentir, nous n’en apprenons pas plus que ça sur Clockwork Revolution. Comme nous l’avons vu maintes fois, le titre d’Inxile va nous propulser dans la peau de Morgan Vanette, un personnage-joueur personnalisable qui devra voyager entre le passé et le présent, afin d’arrêter Lady Ironwood. Cette dernière a manipulée le temps pour ses propres intérêts, tout en laissant la classe ouvrière dans un état de précarité extrême.

Une narration ô combien intéressante dans le fond, qui se basera d’ailleurs sur les choix que vous allez faire. Vos choix influenceront Avalon et son esthétique, mais façonneront autant les personnages que les événements dans leur globalité. Le trailer diffusé nous permet également de faire la connaissance de divers protagonistes hauts en couleur comme Ulysses voire Nazim, un protagoniste entièrement mécanique.

Indéniablement, Clockwork Revolution fait envie dans son lore. Le titre est même enfin fixé pour 2027 sur PC et Xbox Series X|S. Notez que le jeu sera en effet une exclusivité Xbox, signifiant que le titre ne sortira probablement jamais sur PS5.

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Jaquette de Clockwork Revolution
Clockwork Revolution
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Date de sortie : N/C

Le RPG tactique Calame se dévoile avec une première bande-annonce de gameplay

Une rébellion qui n’est pas des plus unies Même si vous ne connaissez rien à l’univers de Calame, ne prenez pas peur. Ce jeu reste relativement indépendant et vous racontera l’histoire de deux factions rivales à Westalie, Kenmare et les Panthères, qui devront malgré tout s’unir le temps d’une longue bataille au nom de la Rébellion. Ces deux camps disposent d’idéologies et de désirs très différents, et vous serez ici amenés à effectuer plusieurs choix cruciaux dans un sens ou un autre tout au long de la partie. Des choix qui arrivent parfois en plein cœur de l’action, avec des situations qui peuvent être différentes selon votre renommée. En bref, Calame présentera un récit qui sera à l’image de vos actions. Pencher pour une faction plutôt qu’une autre aura aussi une incidence sur votre popularité, et donc sur vos compétences, puisque les Kenmare privilégient la défense, tandis que les membres des Panthères sont plus agressifs. Un jeu en 3D où les décors mélangent des éléments en 3D et 2.5D – Calame…

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