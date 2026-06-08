La saga Persona dépasse les 30 millions de jeux vendus avant un nouvel aperçu de Persona 4 Revival à venir le 19 juin

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

0

On peut dire que les fans de la saga Persona ont été gâtés avec le XBOX Games Showcase. Non content de donner quelques informations sur Persona 4 Revival, Atlus a enfin officialisé l’existence de Persona 6, même si le teaser montré ici était peu généreux. Toute cette actualité de la saga arrive au moment où cette dernière passe un cap de ventes significatif.

Persona 4 Revival

Une belle étape de franchie pour la série

En marge des annonces effectuées hier soir, Atlus a officialisé le fait que la saga Persona venait de dépasser les 30 millions de ventes, en prenant en compte tous les épisodes principaux et les spin-offs de la série. Un résultat que l’on doit largement à Persona 5, qui compte pour plus d’un tiers de ce chiffre, si l’on prend en compte la version Royal. Allez dire cela à Atlus il y a 10 ans, et personne ne vous croira…

Maintenant, le regard est tourné vers l’avenir, même si ce futur a un petit goût de nostalgie. Le prochain épisode de la saga sera en effet Persona 4 Revival, et si l’on a eu droit à une belle présentation du jeu lors du showcase made in XBOX, Atlus a beaucoup de choses à nous dire sur cette nouvelle version du jeu. Il nous donne donc rendez-vous le 19 juin à minuit (le 18 juin à 23 h 59 si vous préferez) pour une émission plus complète dans laquelle le studio s’attardera sur les nouveautés du côté du système de combat, tout en passant en revue les personnages du jeu. Le tout sera à suivre sur la chaîne YouTube d’Atlus.

Pour rappel, Persona 4 Revival est maintenant attendu pour le 18 février 2027 sur PC, PS5 et Xbox Series, directement inclus dans le Xbox Game Pass Ultimate et PC.

Persona 4 revival 1

Dessin de Persona 4 Revival pour annoncer les 30 millions de ventes de la série

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Persona 4 Revival
Persona 4 Revival
pc ps5 xbox series

Date de sortie : 18/02/2027

Le RPG tactique Calame se dévoile avec une première bande-annonce de gameplay

Une rébellion qui n’est pas des plus unies Même si vous ne connaissez rien à l’univers de Calame, ne prenez pas peur. Ce jeu reste relativement indépendant et vous racontera l’histoire de deux factions rivales à Westalie, Kenmare et les Panthères, qui devront malgré tout s’unir le temps d’une longue bataille au nom de la Rébellion. Ces deux camps disposent d’idéologies et de désirs très différents, et vous serez ici amenés à effectuer plusieurs choix cruciaux dans un sens ou un autre tout au long de la partie. Des choix qui arrivent parfois en plein cœur de l’action, avec des situations qui peuvent être différentes selon votre renommée. En bref, Calame présentera un récit qui sera à l’image de vos actions. Pencher pour une faction plutôt qu’une autre aura aussi une incidence sur votre popularité, et donc sur vos compétences, puisque les Kenmare privilégient la défense, tandis que les membres des Panthères sont plus agressifs. Un jeu en 3D où les décors mélangent des éléments en 3D et 2.5D – Calame…

En savoir plus

Sur le même thème

Persona 4 Revival et un certain LEGO Skylines viennent d’apparaitre sur un listing en Corée du Sud

pc ps5 xbox series
Persona 4 Revival et un certain LEGO Skylines viennent d’apparaitre sur un listing en Corée du Sud

Persona 4 Revival devrait apporter un peu de renouveau à l’expérience selon Atlus

pc ps5 xbox series
Persona 4 Golden

Persona 4 Revival et Stranger Than Heaven ne sortiront pas avant le 1er avril 2026, au plus tôt

pc ps5 xbox series
Persona 4 Revival et Stranger Than Heaven ne sortiront pas avant le 1er avril 2026, au plus tôt

Atlus dévoile son remake de Persona 4 chez Xbox, Persona 4 Revival

pc ps5 xbox series
Persona 4 Revival
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Le prochain Nintendo Direct aura lieu ce mardi 9 juin à 16 heures
switch switch 2
Le prochain Nintendo Direct aura lieu ce mardi 9 juin à 16 heures
Beast of Reincarnation : Le jeu d’action prometteur de Game Freak (Pokémon) présente quelques nouvelles images
pc ps5 xbox series
Beast of Reincarnation : Le jeu d’action prometteur de Game Freak (Pokémon) présente quelques nouvelles images
Le gouvernement français inflige une amende de 35 millions d’euros à Nintendo suite à l’affaire du Joy-Con drift
switch
Le gouvernement français inflige une amende de 35 millions d’euros à Nintendo suite à l’affaire du Joy-Con drift
Project Mara est annulé, Ninja Theory se concentre désormais uniquement sur Senua
Project Mara est annulé, Ninja Theory se concentre désormais uniquement sur Senua
The Wolf Among Us 2 : Telltale explique pourquoi AdHoc (Dispatch) est parti du projet, et évoque son avenir
pc ps5 xbox series switch xbox one switch 2
The Wolf Among Us 2 : Telltale explique pourquoi AdHoc (Dispatch) est parti du projet, et évoque son avenir
Le projet de RPG AAA Avatar: Le Dernier Maître de l’Air chez Saber est désormais enterré
Le projet de RPG AAA Avatar: Le Dernier Maître de l’Air chez Saber est désormais enterré
Blood Message : Presque 20 minutes de gameplay pour ce jeu d’action impressionnant
pc
Blood Message
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 8 juin (Solarpunk, NBA The Run, Crushed in Time…)
pc ps5 xbox series switch 2
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 8 juin (Solarpunk, NBA The Run, Crushed in Time…)
F1 25: Pack Saison 2026 : Que vaut le DLC du jeu de course de Formule 1 d’EA et Codemasters ?
pc ps5 xbox series
F1 25: Pack Saison 2026 : Que vaut le DLC du jeu de course de Formule 1 d’EA et Codemasters ?
Debrief : God of War, Baldur’s Gate 2, Crimson Desert, Switch 2 et Toy Story
Debrief : God of War, Baldur’s Gate 2, Crimson Desert, Switch 2 et Toy Story
L’action-RPG Minecraft Dungeons II retroquera la pioche contre une épée le 29 septembre sur PC et consoles
pc ps5 xbox series switch switch 2
L’action-RPG Minecraft Dungeons II retroquera la pioche contre une épée le 29 septembre sur PC et consoles
Vivarium, une véritable pépite visuelle inspirée des classiques de l’animation, s’annonce pour 2027 sur XBOX Series et PC
pc xbox series
Vivarium, une véritable pépite visuelle inspirée des classiques de l’animation, s’annonce pour 2027 sur XBOX Series et PC
Valor Mortis : Le soulslike s’offre une date de sortie au 24 septembre, une démo Steam… et la présence de Vincent Cassel
pc ps5 xbox series
Valor Mortis : Le soulslike s’offre une date de sortie au 24 septembre, une démo Steam… et la présence de Vincent Cassel
« Je pense que nous avons trouvé un bon équilibre » : Victor Abresol, le game director de Maseylia: Echoes of the Past se livre à quelques jours de la sortie du metroidvania 3D français
pc ps5 xbox series switch switch 2
Maseylia: Echoes of the Past
DOOM: The Dark Ages : Son DLC Revelations se révèle avec un premier trailer, pour une sortie le 7 juillet prochain
pc ps5 xbox series
DOOM: The Dark Ages : Son DLC Revelations se révèle avec un premier trailer, pour une sortie le 7 juillet prochain
C’est désormais officiel, le prochain Fable n’aura pas de doublage français
pc ps5 xbox series
C’est désormais officiel, le prochain Fable n’aura pas de doublage français
SEGA précise qu’il a utilisé l’IA générative durant le développement de Crazy Taxi: World Tour
pc ps5 xbox series switch 2
SEGA précise qu’il a utilisé l’IA générative durant le développement de Crazy Taxi: World Tour
State of Decay 3 montre enfin un trailer avec du vrai gameplay dedans et annonce qu’il arrivera en 2027, y compris sur PS5
pc xbox series
State of Decay 3 montre enfin un trailer avec du vrai gameplay dedans et annonce qu’il arrivera en 2027, y compris sur PS5
PC Gaming Show 2026 : 17 jeux à retenir de la conférence (Cassette Beasts 2002, Stronghold 4, Thief…)
pc
PC Gaming Show 2026 : 17 jeux à retenir de la conférence (Cassette Beasts 2002, Stronghold 4, Thief…)
Resonance: A Plague Tale Legacy nous en montre un peu plus dans son nouveau trailer, rendez-vous le 27 août pour le jeu d’Asobo Studio
pc ps5 xbox series
Resonance: A Plague Tale Legacy
Gears of War: E-Day dévoile sa campagne, son mode Horde et sa bêta
pc xbox series
Gears of War: E-Day dévoile sa campagne, son mode Horde et sa bêta
Clockwork Revolution se remontre dans un trailer de gameplay, pour une sortie en 2027 sur PC et Xbox Series
pc xbox series
Clockwork Revolution se remontre dans un trailer de gameplay, pour une sortie en 2027 sur PC et Xbox Series
Valheim : le jeu de survie annonce enfin sa sortie officielle et son ultime biome
pc ps5 xbox series xbox one switch 2
Valheim : le jeu de survie annonce enfin sa sortie officielle et son ultime biome
Surprise, Senua s’annonce et marque une nouvelle entrée dans la licence Ninja Theory, sortie en 2027 sur PC, PS5 et Xbox Series
pc ps5 xbox series
Surprise, Senua s’annonce et marque une nouvelle entrée dans la licence Ninja Theory, sortie en 2027 sur PC, PS5 et Xbox Series