La saga Persona dépasse les 30 millions de jeux vendus avant un nouvel aperçu de Persona 4 Revival à venir le 19 juin

Une belle étape de franchie pour la série

En marge des annonces effectuées hier soir, Atlus a officialisé le fait que la saga Persona venait de dépasser les 30 millions de ventes, en prenant en compte tous les épisodes principaux et les spin-offs de la série. Un résultat que l’on doit largement à Persona 5, qui compte pour plus d’un tiers de ce chiffre, si l’on prend en compte la version Royal. Allez dire cela à Atlus il y a 10 ans, et personne ne vous croira…

Maintenant, le regard est tourné vers l’avenir, même si ce futur a un petit goût de nostalgie. Le prochain épisode de la saga sera en effet Persona 4 Revival, et si l’on a eu droit à une belle présentation du jeu lors du showcase made in XBOX, Atlus a beaucoup de choses à nous dire sur cette nouvelle version du jeu. Il nous donne donc rendez-vous le 19 juin à minuit (le 18 juin à 23 h 59 si vous préferez) pour une émission plus complète dans laquelle le studio s’attardera sur les nouveautés du côté du système de combat, tout en passant en revue les personnages du jeu. Le tout sera à suivre sur la chaîne YouTube d’Atlus.

Pour rappel, Persona 4 Revival est maintenant attendu pour le 18 février 2027 sur PC, PS5 et Xbox Series, directement inclus dans le Xbox Game Pass Ultimate et PC.