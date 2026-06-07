Magicians: The Devil’s Deal nous montre toute sa magie dans son premier trailer, et arrivera en 2027

Le diable n’a pas l’air de s’habiller en prada

De ce que nous montre en tout cas le trailer, vous serez dans la peau d’un prestidigitateur de renom se nommant Jacob Menteuro et qui a toujours eu un talent surnaturel. Plongé dans le fin fond des enfers alors que la magie est hors de contrôle et a bouleversé le monde, notre héros va devoir se battre en plein Theatreland, dans les enfers.

Jacob va devoir se frotter à de nombreuses créatures, mais aussi à ses riveaux qui l’ont trahi. Au menu, notre protagoniste devra user et abuser de la magie afin de se sortir de ce pétrin. Que ce soit les fameuses cartes que l’on voit dans le trailer et qui peuvent devenir des armes très tranchantes, en passant par des chaines qui peuvent immobiliser les ennemis, autant dire que les tours de passe-passe seront légions pour venir à bout de vos adversaires.

Il y aura incontestablement de quoi s’amuser dans le gameplay, qui demandera une certaine maitrise de vos pouvoirs, et avant tout une adaptabilité à toute épreuve. L’esthétique de Theatreland est réellement charmeuse, et s’inspire par ailleurs d’un Londres victorien. Il ne reste plus qu’à voir ce que donne le titre manette en main mais très clairement, c’est prometteur et le soft nous ferait presque penser à du Bioshock dans le feeling.

Magicians: The Devil’s Deal est programmé pour sortie en 2027 sur PC, PS5 et Xbox Series X|S. Le titre sortira par ailleurs day one sur le Xbox Game Pass, rien que ça.