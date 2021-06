Marvel’s Guardians of the Galaxy

Combattez aux côtés des Gardiens de la Galaxie dans Marvel's Guardians of the Galaxy. Ce jeu d'action-aventure permet de retrouver l'équipe bien connue du MCU dans une épopée à forte composante narrative avec des choix multiples qui impacteront le déroulement de l'histoire. Quelques scènes d'action sont aussi de la partie avec le joueur aux commandes de Star-Lord même s'il est toujours possible de donner des ordres aux autres membres de l'équipe.