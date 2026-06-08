Project Mara est annulé, Ninja Theory se concentre désormais uniquement sur Senua

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Voir Ninja Theory travailler sur un nouvel épisode de Hellblade aura surpris pas mal de monde lors du XBOX Games Showcase, dans la mesure où l’on s’attendait à ce que le studio avance enfin sur son mystérieux Project Mara. Avec Senua, Ninja Theory reste dans ses chaussons, même si cet épisode devrait être plus orienté action que les deux précédents. Peut-être plus ambitieux aussi, ce qui nous fait nous demander combien de personnes travaillent sur le projet. Si l’on en croit Dom Matthews, PDG du studio, ce nouveau mobilise toutes les équipes. On devine donc ce qu’il en est pour Project Mara.

Senua

Tous les membres du studio travaillent sur Senua

On apprend l’annulation de Project Mara dans un article du Xbox Wire, dans lequel le PDG de Ninja Theory avance que cela est sa décision. Il indique d’abord que 85 personnes travaillent actuellement sur Senua, ce qui est plus du triple des effectifs du premier Hellblade. Et puisque ce jeu mobilise pas mal de monde, Ninja Theory a décidé de se débarrasser de Project Mara, qui est annulé :

« Puisque toute l’équipe travaille sur ce jeu, je suppose que certains se demandent ce qu’il est advenu du Projet Mara. J’ai pris la décision de l’abandonner. Ces décisions ne sont jamais faciles, mais je l’ai prise afin de permettre à tous les talents et à l’expertise du studio, nos 85 créatifs, de collaborer pour exploiter pleinement le potentiel de Senua. »

Dommage pour celles et ceux qui auraient voulu découvrir une expérience plus horrifique de la part du studio, et qui pensaient que Hellblade avait besoin d’une pause. Le titre ne verra jamais le jour, et reste maintenant à voir si cela valait vraiment le coup de prioriser Senua ou non.

Réponse en 2027, lorsque celui-ci sortira sur PC, PS5 et Xbox Series.

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Une rébellion qui n’est pas des plus unies Même si vous ne connaissez rien à l’univers de Calame, ne prenez pas peur. Ce jeu reste relativement indépendant et vous racontera l’histoire de deux factions rivales à Westalie, Kenmare et les Panthères, qui devront malgré tout s’unir le temps d’une longue bataille au nom de la Rébellion. Ces deux camps disposent d’idéologies et de désirs très différents, et vous serez ici amenés à effectuer plusieurs choix cruciaux dans un sens ou un autre tout au long de la partie. Des choix qui arrivent parfois en plein cœur de l’action, avec des situations qui peuvent être différentes selon votre renommée. En bref, Calame présentera un récit qui sera à l’image de vos actions. Pencher pour une faction plutôt qu’une autre aura aussi une incidence sur votre popularité, et donc sur vos compétences, puisque les Kenmare privilégient la défense, tandis que les membres des Panthères sont plus agressifs. Un jeu en 3D où les décors mélangent des éléments en 3D et 2.5D – Calame…

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