Project Mara est annulé, Ninja Theory se concentre désormais uniquement sur Senua

Tous les membres du studio travaillent sur Senua

On apprend l’annulation de Project Mara dans un article du Xbox Wire, dans lequel le PDG de Ninja Theory avance que cela est sa décision. Il indique d’abord que 85 personnes travaillent actuellement sur Senua, ce qui est plus du triple des effectifs du premier Hellblade. Et puisque ce jeu mobilise pas mal de monde, Ninja Theory a décidé de se débarrasser de Project Mara, qui est annulé :

« Puisque toute l’équipe travaille sur ce jeu, je suppose que certains se demandent ce qu’il est advenu du Projet Mara. J’ai pris la décision de l’abandonner. Ces décisions ne sont jamais faciles, mais je l’ai prise afin de permettre à tous les talents et à l’expertise du studio, nos 85 créatifs, de collaborer pour exploiter pleinement le potentiel de Senua. »

Dommage pour celles et ceux qui auraient voulu découvrir une expérience plus horrifique de la part du studio, et qui pensaient que Hellblade avait besoin d’une pause. Le titre ne verra jamais le jour, et reste maintenant à voir si cela valait vraiment le coup de prioriser Senua ou non.

Réponse en 2027, lorsque celui-ci sortira sur PC, PS5 et Xbox Series.