SEGA précise qu’il a utilisé l’IA générative durant le développement de Crazy Taxi: World Tour

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Steam sert aujourd’hui de garde-fou pour détecter efficacement les jeux qui ont été produits d’une manière ou d’une autre via l’IA générative, que ce soit partiellement, complètement, ou via des choses qui ont ensuite été remplacées par des assets créés par des mains humaines. C’est donc grâce à la plateforme de Valve que le public s’est vite rendu compte que le prochain Crazy Taxi a eu recours à ce genre d’outils.

Crazy Taxi: World Tour

Crazy TaxIA

Comme Valve oblige tout le monde à indiquer si de l’IA générative a été utilisée durant le développement d’un jeu, SEGA a bien été forcé d’admettre que le studio derrière Crazy Taxi: World Tour a utilisé ces outils à un moment ou à un autre. Il est précisé sur la page Steam que si aucune IA ne remplace le rôle des doubleurs, SEGA indique que l’outil a été utilisé de diverses manières :

« SEGA Corporation utilise l’IA générative en tant qu’outil d’assistance au développement, afin de fournir de meilleurs contenus à nos utilisateurs et de permettre aux développeurs de se concentrer sur les tâches véritablement créatives. Nous avons utilisé des outils d’intelligence artificielle générative lors du développement de Crazy Taxi: World Tour. Aucune IA n’a été utilisée en ce qui concerne les acteurs présents dans le jeu. »

Une annonce qui n’aura pas manqué de faire réagir le public sur les réseaux sociaux, même si on ignore encore si des assets créés de cette façon seront implémentés dans le jeu final. Notre petit doigt nous dit que c’est là quelque chose qui va se répéter durant ces prochaines années, à moins que le public boycotte réellement la chose.

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Une rébellion qui n’est pas des plus unies Même si vous ne connaissez rien à l’univers de Calame, ne prenez pas peur. Ce jeu reste relativement indépendant et vous racontera l’histoire de deux factions rivales à Westalie, Kenmare et les Panthères, qui devront malgré tout s’unir le temps d’une longue bataille au nom de la Rébellion. Ces deux camps disposent d’idéologies et de désirs très différents, et vous serez ici amenés à effectuer plusieurs choix cruciaux dans un sens ou un autre tout au long de la partie. Des choix qui arrivent parfois en plein cœur de l’action, avec des situations qui peuvent être différentes selon votre renommée. En bref, Calame présentera un récit qui sera à l’image de vos actions. Pencher pour une faction plutôt qu’une autre aura aussi une incidence sur votre popularité, et donc sur vos compétences, puisque les Kenmare privilégient la défense, tandis que les membres des Panthères sont plus agressifs. Un jeu en 3D où les décors mélangent des éléments en 3D et 2.5D – Calame…

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