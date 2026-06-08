SEGA précise qu’il a utilisé l’IA générative durant le développement de Crazy Taxi: World Tour

Crazy TaxIA

Comme Valve oblige tout le monde à indiquer si de l’IA générative a été utilisée durant le développement d’un jeu, SEGA a bien été forcé d’admettre que le studio derrière Crazy Taxi: World Tour a utilisé ces outils à un moment ou à un autre. Il est précisé sur la page Steam que si aucune IA ne remplace le rôle des doubleurs, SEGA indique que l’outil a été utilisé de diverses manières :

« SEGA Corporation utilise l’IA générative en tant qu’outil d’assistance au développement, afin de fournir de meilleurs contenus à nos utilisateurs et de permettre aux développeurs de se concentrer sur les tâches véritablement créatives. Nous avons utilisé des outils d’intelligence artificielle générative lors du développement de Crazy Taxi: World Tour. Aucune IA n’a été utilisée en ce qui concerne les acteurs présents dans le jeu. »

Une annonce qui n’aura pas manqué de faire réagir le public sur les réseaux sociaux, même si on ignore encore si des assets créés de cette façon seront implémentés dans le jeu final. Notre petit doigt nous dit que c’est là quelque chose qui va se répéter durant ces prochaines années, à moins que le public boycotte réellement la chose.