Fable est reporté à 2026, Xbox dévoile un peu de gameplay pour patienter

Playground nous montre une partie de son travail, qui demande beaucoup de temps

Pourtant, on y croyait. On pensait que 2025 serait enfin l’année durant laquelle il serait possible de jouer au nouveau Fable. Malheureusement, Craig Duncan, qui est le patron des Xbox Game Studios, annonce aujourd’hui que ce ne sera pas le cas. Ce report a été annoncé de manière peu orthodoxe, au détour d’une conversation sur plusieurs jeux à venir chez Xbox, que ce soit par ses propres studios ou via des partenaires externes. Dans cette interview, Duncan évoque donc le cas de Fable pour préciser que le RPG est finalement reporté à 2026 :

« Je veux juste commencer par dire que nous sommes vraiment enthousiasmés par les progrès réalisés et par la situation de Playground. Nous avions déjà annoncé la date de sortie de Fable en 2025. Nous allons en fait donner plus de temps à Fable et il sera désormais disponible en 2026. Même si je sais que ce n’est peut-être pas la nouvelle que les gens veulent entendre, je veux les assurer que l’attente en vaut vraiment la peine. »

Une nouvelle qui sera sans doute difficile à digérer, mais Duncan veut se montrer rassurant en vantant les qualités de Playground, qui prend le relai de la saga sur cet épisode et qui est forcément attendu au tournant :

« J’ai une confiance sans équivoque dans l’équipe de Playground […] Et ce qu’ils apportent à Fable en tant que licence, ce sont les visuels auxquels vous vous attendez de la part de Playground Games, plus un gameplay incroyable, l’humour britannique, et leur version d’Albion – tellement inspirée par ce qui s’est passé avant avec la licence, mais leur version. Et très franchement, la version d’Albion la plus magnifiquement réalisée que vous ayez jamais vue. Je suis donc vraiment enthousiasmé par les projets et par l’avenir et je veux que la communauté comprenne que nous faisons ces choses pour le meilleur des jeux et des équipes, et au final, cela se traduit par les meilleurs jeux. »

Histoire de faire passer le message un peu plus en douceur, quelques secondes de gameplay d’une version pré-alpha sont visibles dans la vidéo de l’interview (de 15:55min à 17min). Pas d’interface à l’écran, mais de quoi donner une première idée de la manière dont va bouger le jeu, ainsi que le résultat visuel qui est visé ici, même si le travail est encore loin d’être terminé. Prenez donc cela comme une note d’intention, sacrément ambitieuse.

C’est peu, mais gageons que le studio (ainsi qu’Eidos Montréal venu en renfort) profitera de ce temps supplémentaire pour vraiment aboutir au résultat souhaité. Rendez-vous en 2026 pour voir cela, en espérant que Xbox nous reparler de ce Fable lors de sa conférence estivale.