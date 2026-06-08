L’action-RPG Minecraft Dungeons II retroquera la pioche contre une épée le 29 septembre sur PC et consoles

Le 75ᵉ jeu de septembre est là

Toujours dans cette optique d’offrir une aventure plaisante auprès de celles et ceux n’étant pas particulièrement à l’aise avec la dimension créative du jeu original, ou souhaitant changer d’air, Minecraft Dungeons II compte approfondir l’expérience de dungeon crawling fournie par le premier opus sorti en 2020 (déjà).

Le nouveau trailer du jeu de Mojang Studios et Double Eleven mêle cinématiques et séquences de gameplay pour nous donner envie de (re)plonger dans ce spin-off et de succomber à la précommande pour récupérer deux skins de héros, la cape Twisted et le familier poulet Twisted.

Pour rappel, nous évoluerons dans des environnements en 3D isométrique « à la Diablo » où nous enchainerons les vagues d’ennemis, les puzzles environnementaux, la découverte de secrets et l’affrontement de boss, que ce soit seul ou en coopération jusqu’à quatre.

Minecraft Dungeons II nous mettra sur le cube le 29 septembre sur PC (via Steam et Microsoft Store), PS5, XBOX Series, Switch 2 et Switch. Le titre sera également inclus sur le Game Pass dès sa sortie.