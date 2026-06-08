Blood Message : Presque 20 minutes de gameplay pour ce jeu d’action impressionnant

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Blood Message a déjà tout pour devenir l’un des porte-étendards de NetEase sur le marché des jeux solo à grand spectacle. Le jeu développé par 24 Entertainment (derrière Naraka Bladepoint) a profité du Summer Game Fest pour se montrer en long et en large, d’abord via une nouvelle bande-annonce durant la cérémonie organisée par Geoff Keighley, puis via une démo jouable sur le lieu de l’événement. Comme tout le monde ne peut pas s’y rendre, l’éditeur a publié une vidéo de gameplay de 20 minutes pour nous donner un aperçu du jeu, même sans manette à la main.

Blood Message
Blood Message

Des combats viscéraux au programme

Ce sont donc presque 20 minutes de gameplay de Blood Message que l’on peut découvrir aujourd’hui, avec un aperçu du niveau de la ville de Shazhou dans lequel notre protagoniste se retrouve encerclé par les forces ennemies, et va devoir se frayer un chemin hors de ces lieux s’il veut poursuivre sa quête, qui est de retrouver la trace de son fils.

Le jeu semble clairement s’inspirer des titres orientés action-aventure occidentaux, God of War en tête, que ce soit via l’angle de caméra choisi, la mise en scène, ou encore le système de combat qui se veut aussi brutal, même s’il est ici plus viscéral. Après tout, notre héros n’est pas un dieu de la guerre, et s’il se bat farouchement, il est forcément un peu plus gauche qu’un Kratos.

C’est en tout cas très beau à voir, avec un Unreal Engine 5 bien utilisé. On fera tout de même attention à l’esbrouffe en rappelant qu’il ne s’agit là que d’une démo et que le jeu final pourrait viser un rendu inférieur (et moins scripté), comme c’est souvent le cas avec ce type de présentation qui arrive tôt dans la production. Car on le rappelle, Blood Message n’a pas encore de date de sortie.

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Une rébellion qui n’est pas des plus unies Même si vous ne connaissez rien à l’univers de Calame, ne prenez pas peur. Ce jeu reste relativement indépendant et vous racontera l’histoire de deux factions rivales à Westalie, Kenmare et les Panthères, qui devront malgré tout s’unir le temps d’une longue bataille au nom de la Rébellion. Ces deux camps disposent d’idéologies et de désirs très différents, et vous serez ici amenés à effectuer plusieurs choix cruciaux dans un sens ou un autre tout au long de la partie. Des choix qui arrivent parfois en plein cœur de l’action, avec des situations qui peuvent être différentes selon votre renommée. En bref, Calame présentera un récit qui sera à l’image de vos actions. Pencher pour une faction plutôt qu’une autre aura aussi une incidence sur votre popularité, et donc sur vos compétences, puisque les Kenmare privilégient la défense, tandis que les membres des Panthères sont plus agressifs. Un jeu en 3D où les décors mélangent des éléments en 3D et 2.5D – Calame…

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