Blood Message : Presque 20 minutes de gameplay pour ce jeu d’action impressionnant

Des combats viscéraux au programme

Ce sont donc presque 20 minutes de gameplay de Blood Message que l’on peut découvrir aujourd’hui, avec un aperçu du niveau de la ville de Shazhou dans lequel notre protagoniste se retrouve encerclé par les forces ennemies, et va devoir se frayer un chemin hors de ces lieux s’il veut poursuivre sa quête, qui est de retrouver la trace de son fils.

Le jeu semble clairement s’inspirer des titres orientés action-aventure occidentaux, God of War en tête, que ce soit via l’angle de caméra choisi, la mise en scène, ou encore le système de combat qui se veut aussi brutal, même s’il est ici plus viscéral. Après tout, notre héros n’est pas un dieu de la guerre, et s’il se bat farouchement, il est forcément un peu plus gauche qu’un Kratos.

C’est en tout cas très beau à voir, avec un Unreal Engine 5 bien utilisé. On fera tout de même attention à l’esbrouffe en rappelant qu’il ne s’agit là que d’une démo et que le jeu final pourrait viser un rendu inférieur (et moins scripté), comme c’est souvent le cas avec ce type de présentation qui arrive tôt dans la production. Car on le rappelle, Blood Message n’a pas encore de date de sortie.