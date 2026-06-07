Resonance: A Plague Tale Legacy nous en montre un peu plus dans son nouveau trailer, rendez-vous le 27 août pour le jeu d’Asobo Studio

Publié le :

1 commentaire

Avatar de Florian

Rédigé par

1

Près de quatre ans après la sortie de A Plague Tale: Requiem et son dénouement crève-cœur, l’équipe bordelaise d’Asobo Studio est de retour cette année avec un spin-off, une préquelle à la saga mettant en scène les frère et sœur De Rune. Resonance: A Plague Tale Legacy prendra place quinze ans avant ces événements dans une aventure bien plus orientée action que les précédents jeux, pour cueillir un nouveau public. Le jeu était présent au Xbox Games Showcase de ce dimanche pour présenter un nouveau trailer mais également sa date de sortie calée pour dans un peu plus de deux mois.

Resonance: A Plague Tale Legacy
Resonance: A Plague Tale Legacy - Illustration

Les malheurs de Sophia

Resonance : A Plague Tale Legacy nous plongera au carrefour entre le Moyen Âge et l’ère minoenne. On y incarnera Sophia, la contrebandière aperçue dans A Plague Tale : Requiem, mais dans une aventure solo se déroulant quinze ans auparavant. La jeune Sophia est déjà une farouche pilleuse et s’engage dans un voyage pour trouver des vérités sur le lien qu’elle entretient avec des terres qui l’appellent depuis longtemps, celles de l’île du Minotaure. Sophia pourra notamment compter sur son amie Leni pour l’aider à affronter de dangereux ennemis et des épreuves mortelles, mais devrait aussi se méfier d’anciennes connaissances qui pourraient bien vouloir lui rendre la monnaie de sa pièce.

Les secrets qu’elle cherche pourraient toutefois se trouver dans les profondeurs de l’île où l’attendent des épreuves mortelles. Sophia devra aussi avancer le plus vite possible pour échapper à l’armée lancée à ses trousses, et dans sa fuite, elle pourrait bien tomber sur un allié mythique, tout droit sorti des légendes les plus anciennes, sans compter une créature terrifiante, bien cachée depuis fort longtemps.

Et pour la première fois dans la licence, le jeu mêlera combats dynamiques (avec son épée et sa dague), exploration plus spectaculaire (avec des séquences type Uncharted) et énigmes bien travaillées. Pour ces dernières, vous pourrez vous aider d’un carnet, dans lequel Sophia notera tous ses écrits. Vous pourrez une fois de plus utiliser son Prisme, cette sphère minoenne que Dédale lui-même aurait créée au cœur de l’île, pour résoudre les énigmes ingénieuses de son labyrinthe.

Et la dernière bonne surprise vient de la confirmation que la bande originale a été une nouvelle fois créée par le compositeur de renom Olivier Derivière, comme pour les deux premiers opus. Resonance: A Plague Tale Legacy sortira le 27 août prochain sur PC (Steam et Epic Games Store), PlayStation 5 et Xbox Series X/S au prix de 59,99€, ainsi que dès son lancement dans le Game Pass Ultimate et PC Game Pass. Le jeu est dès à présent disponible en précommande sur toutes les plateformes, avec un bonus de précommande, nommé Heritage Pack, qui comprend :

  • L’Épée minoenne
  • Le Pendentif d’Alec
  • Un artbook numérique de plus de 30 pages

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Resonance: A Plague Tale Legacy
Resonance: A Plague Tale Legacy
pc ps5 xbox series

Date de sortie : 27/08/2026

Le RPG tactique Calame se dévoile avec une première bande-annonce de gameplay

Une rébellion qui n’est pas des plus unies Même si vous ne connaissez rien à l’univers de Calame, ne prenez pas peur. Ce jeu reste relativement indépendant et vous racontera l’histoire de deux factions rivales à Westalie, Kenmare et les Panthères, qui devront malgré tout s’unir le temps d’une longue bataille au nom de la Rébellion. Ces deux camps disposent d’idéologies et de désirs très différents, et vous serez ici amenés à effectuer plusieurs choix cruciaux dans un sens ou un autre tout au long de la partie. Des choix qui arrivent parfois en plein cœur de l’action, avec des situations qui peuvent être différentes selon votre renommée. En bref, Calame présentera un récit qui sera à l’image de vos actions. Pencher pour une faction plutôt qu’une autre aura aussi une incidence sur votre popularité, et donc sur vos compétences, puisque les Kenmare privilégient la défense, tandis que les membres des Panthères sont plus agressifs. Un jeu en 3D où les décors mélangent des éléments en 3D et 2.5D – Calame…

En savoir plus

Sur le même thème

Asobo Studio promet que Resonance: A Plague Tale Legacy sortira bientôt et parle de sa protagoniste

pc ps5 xbox series
Asobo Studio promet que Resonance: A Plague Tale Legacy sortira bientôt et parle de sa protagoniste

Les 16 jeux vidéo les plus attendus de 2026

pc ps5 xbox series switch switch 2
Les 16 jeux vidéo les plus attendus de 2026

Asobo Studio présente Resonance: A Plague Tale Legacy, une préquelle entre mythologie et destinée funeste

pc ps5 xbox series
resonance: a plague tale legacy

Gears of War: E-Day dévoile sa campagne, son mode Horde et sa bêta

pc xbox series
Gears of War: E-Day dévoile sa campagne, son mode Horde et sa bêta
S'abonner
Me notifier des
guest
1 Commentaire
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Clockwork Revolution se remontre dans un trailer de gameplay, pour une sortie en 2027 sur PC et Xbox Series
pc xbox series
Clockwork Revolution se remontre dans un trailer de gameplay, pour une sortie en 2027 sur PC et Xbox Series
Valheim : le jeu de survie annonce enfin sa sortie officielle et son ultime biome
pc ps5 xbox series xbox one switch 2
Valheim : le jeu de survie annonce enfin sa sortie officielle et son ultime biome
Surprise, Senua s’annonce et marque une nouvelle entrée dans la licence Ninja Theory, sortie en 2027 sur PC, PS5 et Xbox Series
pc ps5 xbox series
Surprise, Senua s’annonce et marque une nouvelle entrée dans la licence Ninja Theory, sortie en 2027 sur PC, PS5 et Xbox Series
Avec Gears of War: E-Day et Clockwork Revolution, XBOX signe un retour aux exclusivités au dernier moment ?
pc xbox series
Avec Gears of War: E-Day et Clockwork Revolution, XBOX signe un retour aux exclusivités au dernier moment ?
Magicians: The Devil’s Deal nous montre toute sa magie dans son premier trailer, et arrivera en 2027
pc ps5 xbox series
Magicians: The Devil’s Deal nous montre toute sa magie dans son premier trailer, et arrivera en 2027
Koei Tecmo et Team NINJA revisitent encore Les Trois Royaumes avec Wo Long 2: Wings of Ember
pc ps5 xbox series switch 2
Koei Tecmo et Team NINJA revisitent encore Les Trois Royaumes avec Wo Long 2: Wings of Ember
Castlevania: Belmont’s Curse, signé Evil Empire et Motion Twin, sortira le 15 octobre prochain
pc ps5 xbox series switch
Castlevania: Belmont’s Curse
Pour fêter les 25 ans de XBOX, une XBOX Series X25 sortira en édition limitée avec un look retro
xbox series
Pour fêter les 25 ans de XBOX, une XBOX Series X25 sortira en édition limitée avec un look retro
Persona 6 officialisé : Atlus dévoile enfin le prochain épisode de la saga
Persona 6 officialisé : Atlus dévoile enfin le prochain épisode de la saga
XBOX Games Showcase 2026 : Le résumé complet de cette édition (Gears of War: E-Day, Persona 6, Spyro, Fable…)
xbox series
Un XBOX Games Showcase 2026 solide avec de nombreux jeux tels que Spyro, Fable et Gears of War
Terrinoth: Heroes of Descent, le RPG tactique français tiré du jeu de plateau, est disponible dès maintenant
pc ps5 xbox series
Terrinoth: Heroes of Descent, le RPG tactique français tiré du jeu de plateau, est disponible dès maintenant
Crazy Taxi: World Tour : La licence est de retour et viendra faire ses courses en 2027 sur PC et consoles
pc ps5 xbox series switch 2
Crazy Taxi: World Tour : La licence est de retour et viendra faire ses courses en 2027 sur PC et consoles
Halo: Campaign Evolved nous montre ses nouvelles missions et se tient prêt pour sortir le 28 juillet, les précommandes sont déjà ouvertes
pc ps5 xbox series
Halo: Campaing Evolved
Spyro: A Realm Beyond : Le dragon violet revient dans un tout nouveau jeu prévu pour printemps 2027 sur PC et consoles
Spyro: A Realm Beyond : Le dragon violet revient dans un tout nouveau jeu prévu pour printemps 2027 sur PC et consoles
Persona 4 Revival montre enfin plus de gameplay et annonce sa date de sortie
Persona 4 Revival montre enfin plus de gameplay et annonce sa date de sortie
Fable tient enfin sa date de sortie, rendez-vous le 23 février prochain sur PC, PS5 et Xbox Series X/S
pc ps5 xbox series
Fable tient enfin sa date de sortie, rendez-vous le 23 février prochain sur PC, PS5 et Xbox Series X/S
Gears of War: E-Day se montre avec une longue séquence de gameplay et marque le retour des exclusivités XBOX
pc xbox series
Gears of War: E-Day se montre avec une longue séquence de gameplay et marque le retour des exclusivités XBOX
Metro 2039 refait parler de lui avec un trailer de gameplay palpitant, et sortira en février 2027
pc ps5 xbox series
Metro 2039 refait parler de lui avec un trailer de gameplay palpitant, et sortira en février 2027
Into the Dead: Crimson Heights : Le premier jeu d’horreur VR en hyper reality s’annonce en vidéo pour une sortie en 2027
Into the Dead: Crimson Heights : Le premier jeu d’horreur VR en hyper reality s’annonce en vidéo pour une sortie en 2027
BioEden : notre avis sur ce jeu de gestion cozy fraîchement annoncé qui redonne vie à la planète
BioEden : notre avis sur ce jeu de gestion cozy fraîchement annoncé qui redonne vie à la planète
Cronos: Lazarus prolonge l’histoire de Cronos: The New Dawn avec une nouvelle campagne plus brutale
pc ps5 xbox series switch 2
Cronos: Lazarus prolonge l’histoire de Cronos: The New Dawn avec une nouvelle campagne plus brutale
Chronoscript: The Endless End dévoile son univers entre roman vivant et action/aventure
pc ps5
Chronoscript: The Endless End dévoile son univers entre roman vivant et action/aventure
Future Games Show Summer 2026 : Le résumé de toutes les annonces (Blasphemous II, The Sinking City 2, The Alters: Last Variable, Marsupilami 2…)
Future Games Show Summer 2026
Little Nightmares III révèle The Backstage, son premier DLC à paraître le 12 juin
pc ps5 xbox series switch ps4 switch 2
Little Nightmares III révèle The Backstage, son premier DLC à paraître le 12 juin