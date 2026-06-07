Resonance: A Plague Tale Legacy nous en montre un peu plus dans son nouveau trailer, rendez-vous le 27 août pour le jeu d’Asobo Studio

Les malheurs de Sophia

Resonance : A Plague Tale Legacy nous plongera au carrefour entre le Moyen Âge et l’ère minoenne. On y incarnera Sophia, la contrebandière aperçue dans A Plague Tale : Requiem, mais dans une aventure solo se déroulant quinze ans auparavant. La jeune Sophia est déjà une farouche pilleuse et s’engage dans un voyage pour trouver des vérités sur le lien qu’elle entretient avec des terres qui l’appellent depuis longtemps, celles de l’île du Minotaure. Sophia pourra notamment compter sur son amie Leni pour l’aider à affronter de dangereux ennemis et des épreuves mortelles, mais devrait aussi se méfier d’anciennes connaissances qui pourraient bien vouloir lui rendre la monnaie de sa pièce.

Les secrets qu’elle cherche pourraient toutefois se trouver dans les profondeurs de l’île où l’attendent des épreuves mortelles. Sophia devra aussi avancer le plus vite possible pour échapper à l’armée lancée à ses trousses, et dans sa fuite, elle pourrait bien tomber sur un allié mythique, tout droit sorti des légendes les plus anciennes, sans compter une créature terrifiante, bien cachée depuis fort longtemps.

Et pour la première fois dans la licence, le jeu mêlera combats dynamiques (avec son épée et sa dague), exploration plus spectaculaire (avec des séquences type Uncharted) et énigmes bien travaillées. Pour ces dernières, vous pourrez vous aider d’un carnet, dans lequel Sophia notera tous ses écrits. Vous pourrez une fois de plus utiliser son Prisme, cette sphère minoenne que Dédale lui-même aurait créée au cœur de l’île, pour résoudre les énigmes ingénieuses de son labyrinthe.

Et la dernière bonne surprise vient de la confirmation que la bande originale a été une nouvelle fois créée par le compositeur de renom Olivier Derivière, comme pour les deux premiers opus. Resonance: A Plague Tale Legacy sortira le 27 août prochain sur PC (Steam et Epic Games Store), PlayStation 5 et Xbox Series X/S au prix de 59,99€, ainsi que dès son lancement dans le Game Pass Ultimate et PC Game Pass. Le jeu est dès à présent disponible en précommande sur toutes les plateformes, avec un bonus de précommande, nommé Heritage Pack, qui comprend :