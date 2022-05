A chaque dimanche son débrief’ : ce week-end ne déroge pas à la règle, avec une vidéo quelque peu plus légère que d’habitude, qui revient sur l’actualité des derniers jours. On reparle ainsi du rachat de Square Enix par Embracer, de l’AG French Direct, du report de The Day Before ou encore d’une rumeur autour d’un nouveau jeu Mafia.