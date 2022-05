The Day Before : Le MMO passe finalement sur l’Unreal Engine 5, mais est reporté à 2023

The Day Before n’a cessé de nous impressionner au fil de ses présentations. Le jeu de Fntastic possède une plastique que beaucoup d’autres MMO doivent envier, et on était alors impatient de découvrir comment tout cela allait tourner sur nos PC dès le mois de juin prochain. Mais le studio a aujourd’hui une bien mauvaise nouvelle à annoncer, qui s’accompagne tout de même d’un détail intéressant pour l’avenir du titre.

Nouveau moteur, mais nouvelle date

Dans un communiqué relayé par IGN, Fntastic déclare alors que le développement de The Day Before va finalement passer sous l’Unreal Engine 5. Un choix étonnant, étant donné qu’il semblait prêt à sortir dans un mois, mais qui doit certainement être un pari sur la pérennité du jeu dans les années à venir, MMO oblige.

Mais forcément, changer de moteur occasionne un délai. On nous informe ainsi que la sortie de The Day Before est maintenant calée au 1er mars 2023 :

« Ressentant et comprenant la grande responsabilité à laquelle nous sommes confrontés, avec une immense gratitude dans nos cœurs, nous sommes heureux d’annoncer que The Day Before passe à la nouvelle technologie Unreal Engine 5 ! La transition vers un moteur de mondes ouverts plus avancé et adapté rendra le gameplay de The Day Before encore plus fantastique. A cet égard, nous vous informons que la nouvelle date de sortie du jeu sera le 1er mars 2023. »

Un sacré report qui risque d’en décevoir beaucoup, surtout celles et ceux qui comptaient y jouer dans quelques jours seulement. On prendra donc notre mal en patience et on attendra de voir comment le MMO se débrouille sur ce nouveau moteur.