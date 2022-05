Débrief’ : Disney Dreamlight Valley, Square Enix en justice, PS Plus et Activision Blizzard

A chaque dimanche son débrief’ : notre équipe vous propose un condensé de l’actualité de la semaine en vidéo histoire de ne pas manquer les gros titres. En 8 minutes, on revient ainsi que les nombreuses actualités liées à Activision Blizzard, l’annonce du free-to-play Disney Dreamlight Valley ou encore l’histoire autour de Square Enix. Bien sûr, on parlera aussi des nouveautés PlayStation Plus sans oublier l’AG French Direct qui revient le 6 mai à 18h.