Débrief’ : Highguard, Tomodachi Life, Control Resonant et Dragon Ball
Rédigé par Julien Blary
Le week-end est passé, et qui dit week-end, dit débrief’. Comme chaque semaine, on vous propose un récapitulatif de l’actualité jeu vidéo en revenant sur les gros titres qui ont marqué le média. Une vidéo d’une petite dizaine de minutes avec plusieurs choses à grignoter.
Dans cette vidéo, on reviendra logiquement sur le lancement presque catastrophe de Highguard, ce nouveau free-to-play multijoueur annoncé aux Game Awards. Remedy de son côté, a aussi livré quelques informations sur Control Resonant, tandis que Nintendo a consacré un direct à Tomodachi Life: Une vie de Rêve. Bandai Namco a également levé le voile sur le prochain jeu Dragon Ball, tandis que de nombreux jeux chinois se sont présentés, à l’instar de A Whisper of Fall: Jinyiwei et Genigods: Nezha.
