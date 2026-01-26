Un nouveau jeu Dragon Ball est annoncé sous le nom de code Project AGE 1000, sortie prévue en 2027

Goku laisse sa place ?

Ce nouveau jeu Dragon Ball répond pour le moment au nom de code Project AGE 1000, et il s’agit là d’un projet de longue date qui a déjà demandé 6 à 7 années de développement, étant donné que la phase conceptuelle s’est étalée sur un petit moment.

Son premier teaser ne nous dit presque rien de ce à quoi il faut s’attendre si ce n’est que l’on croisera ici de nouveaux personnages inventés par Akira Toriyama avant son décès. Le premier d’entre eux apparait aujourd’hui vêtu d’une veste de la Capsule Corp et semble être un Saiyan. D’autres personnages inédits sont attendus, même si l’on imagine que Goku, Vegeta et compagnie ne seront pas très loin. Le fait d’axer la présentation sur de nouveaux personnages peut laisser entendre un récit à la Dragon Ball Xenoverse et avec d’autres temporalités que celle déjà connue.

Aucune plateforme n’a été annoncée pour le moment, ce qui veut dire que le titre peut aussi bien sortir sur mobiles que sur consoles et PC. Il est attendu pour 2027, et de nouvelles informations seront révélées à son sujet lors du Dragon Ball Games Battle Hour 2026 qui aura lieu du 18 au 19 avril prochain à Los Angeles.