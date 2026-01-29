A Whisper of Fall: Jinyiwei est un nouvel action-RPG qui nous fait voyager dans le temps pour trouver le meilleur chemin

Enquête et arts martiaux au programme

A Whisper of Fall: Jinyiwei repose en effet sur une fonctionnalité assez intéressante liée au voyage dans le temps, qui sera directement utilisée comme une mécanique de gameplay. Notre héros sera armé d’un outil mystérieux qui lui permettra de revenir à une position donnée à un point fixe dans le temps, ce qui l’aidera à mieux trouver son chemin dans les différents niveaux bac à sable.

Ces derniers nous feraient presque pousser la comparaison avec Hitman (en forçant un peu le trait, d’accord), puisque vous aurez ici plusieurs solutions pour atteindre votre objectif, avec diverses méthodes. Et c’est justement via ce voyage dans le temps que vous allez pouvoir tenter plusieurs fois votre chance en récoltant divers indices et objets qui vont vous aider pour votre ultime tentative.

Le but de notre protagoniste sera d’infiltrer les Jinyiwei, qui sont la garde impériale de la dynastie des Ming, pour y révéler une sombre conspiration. Côté combat, le jeu semble plus classique même s’il met l’accent sur les arts martiaux et la fluidité de mouvement (un peu à la manière d’un Phantom Blade Zero), notamment avec du wall run. Notre personnage pourra d’ailleurs facilement grimper sur les toits pour être plus discret.

A Whisper of Fall: Jinyiwei n’a pas encore de date de sortie, mais on sait qu’il est prévu sur PS5, Steam et Epic Games Store.