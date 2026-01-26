Débrief’ : Fable, Forza Horizon 6, Life is Strange Reunion et Ubisoft éclate
Comme toutes les semaines, c’est l’heure de votre débrief’ hebdomadaire, et les derniers jours ont été plutôt bien remplis. Si vous n’avez pas pu suivre toute l’actualité de la semaine qui vient de s’écouler, voici ce qu’il ne fallait surtout pas manquer, le tout en un peu plus d’une dizaine de minutes.
Au programme de votre débrief’, un résumé obligatoire du dernier Xbox Developer Direct, qui a été riche en informations avec quatre jeux présentés en long et en large. On revient donc sur Fable, Forza Horizon 6, Beast of Reincarnation ainsi que sur Kiln, le prochain jeu de Double Fine. Et dans le reste de l’actualité, un point sur le nouveau Life is Strange, tandis qu’Ubisoft est au plus bas avec une restructuration qui fait énormément de dégâts et qui marque l’annulation d’un certain nombre de projets. On vous résume tout cela dans notre vidéo.
