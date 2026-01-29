Tomodachi Life: Une vie de rêve sera disponible dès le mois d’avril, voici toutes les nouvelles infos sur le jeu

Créez votre propre assemblée de Mii

Tomodachi Life: Une vie de rêve marque évidemment le retour des Mii, ces avatars que vous pourrez créer de A à Z en vous basant sur des personnes proches de vous ou en laissant votre imagination prendre le dessus.

On découvre ici le système de création de personnages, qui sera un peu plus complet que par le passé, avec de nouvelles options de personnalisation (jusqu’à créer des personnages anthropomorphes et des aliens), notamment pour la forme du corps et le genre. La voix sera aussi personnalisable à l’envie avec pas mal d’options, même si l’aspect robotique de cette dernière reste bel et bien présent. Ce sera aussi à vous de déterminer les manies de chacun et leurs petites habitudes.

Et des personnages, vous allez devoir en créer un certain nombre afin de remplir votre île et de créer un petit écosystème. Chaque habitant pourra ici avoir sa propre maison. Vous devrez ensuite créer des relations entre les personnages en les faisant interagir. Plus ils vont se côtoyer, plus ils pourront participer à des activités ensemble, d’autant plus qu’ils continueront leur vie même lorsque vous ne jouez pas. Votre Mii vous recommandera même quelques amitiés à créer autour de centres d’intérêts communs. Vous pourrez leur donner des cadeaux pour voir s’ils apprécient ou non certains objets ou de la nourriture en particulier.

Et bien entendu, il pourra y avoir de la romance dans l’air. Ce sera encore une fois à vous de jouer les entremetteurs en décidant des détails des rendez-vous amoureux, jusqu’à paramétrer la déclaration d’amour. Il pourra même y avoir des triangles amoureux pour pimenter le tout. Des colocations plus amicales seront également possibles et viendront modifier les habitudes de chacun.

Une île plus complète que jamais

Du côté des magasins et bâtiments notables de votre île, vous aurez accès à :

Un supermarché avec divers plats à donner à vos Mii

Une boutique de vêtements avec beaucoup de choix, que ce soit pour des tenues classiques ou plus excentriques (comme une tenue de judoka ou de magicien)

Une station de podcast sera également présente avec quelques infos marrantes à découvrir, illustrée avec des photos réelles

Une boutique spéciale qui sera l'endroit idéal pour acheter de nombreuses décorations ainsi que des meubles basiques

Un studio photo pour jouer les photographes en herbe

Un centre d'urbanisme pour améliorer le look de votre île

Un atelier de création où vous pourrez vous amuser à dessiner et personnaliser certains objets ou éléments du décor

En plus de personnaliser chaque Mii, l’intérieur de chaque maison pourra être décoré avec plein de thématiques différentes. Notez également qu’il sera possible de déplacer les bâtiments une fois posés, et même de les agrandir (tout comme votre île).

Quand sortira Tomodachi Life: Une vie de rêve ?

Nintendo a donc évidemment profité de ce Nintendo Direct pour dévoiler la date de sortie du jeu. Tomodachi Life: Une vie de rêve sera disponible dès le 16 avril 2026 sur Switch.

Et a priori seulement sur Switch. Nintendo a bien évoqué une compatibilité avec la Switch 2, mais n’a pas parlé d’une version dédiée à sa nouvelle console. Le jeu n’en a certainement pas besoin, mais c’est tout de même à noter.