Genigods: Nezha est un autre action-RPG qui veut en mettre plein les yeux, mais qui ne sortira pas avant 2028
Chaque semaine qui passe semble nous apporter son action-RPG chinois hebdomadaire ambitieux qui ne verra pas le jour avant plusieurs années. Hier encore, on découvrait A Whisper of Fall: Jinyiwei qui fait partie du PlayStation China Hero Project, et aujourd’hui, c’est au tour de Genigods: Nezha de tenter de nous impressionner. Le jeu de Genigods Lab va puiser dans la mythologie chinoise pour nous proposer une bonne dose d’action, et on en a un petit avant-goût dans un premier extrait.
Un petit air de déjà-vu
Genigods: Nezha porte bien son nom puisque vous incarnerez un esprit réincarné en Nezha, personne iconique du folklore chinois qui devra ici se mesurer à des dieux dans des batailles impressionnantes.
Le système de combat repose à la fois sur des combos classiques et sur des attaques aériennes, et la parade aura beaucoup d’importance. On remarque sur cette première vidéo de gameplay que le combat contre le boss se joue sur le fait d’éviter de trop se faire toucher pour faire progresser une barre qui va déstabiliser l’ennemi une fois remplie de votre côté. Si l’on met de côté l’aspect arts martiaux du titre, certaines postures et animations feront quelque peu penser à un Stellar Blade. Ce premier aperçu ne se concentre que sur le combat, et il nous tarde maintenant d’en voir un peu plus sur ce que le jeu aura à offrir en dehors de cela.
Conçu à l’aide de l’Unreal Engine 5, le titre sera aussi bien optimisé pour la PS5, puisque Genigods: Nezha est prévu sur la console de Sony en plus du PC. En revanche, il ne faut pas l’attendre avant un moment, car sa sortie est prévue en 2028 (soit dans très, très longtemps… ah non, juste deux ans, déjà).
