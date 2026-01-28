Control Resonant a droit à quelques nouveaux détails, le jeu se déroulera 7 ans après le premier épisode

Un monde plus ouvert avec des secrets à trouver

Ce nouvel épisode prendra donc place sept ans après les événements du premier Control, lorsque Jesse a sauvé son frère et a pris la tête du Bureau. Aujourd’hui, la protagoniste de l’opus précédent est portée disparue, et Manhattan est envahi par les forces surnaturelles que le Bureau n’a pas su contenir. Dylan se réveille alors que la ville est sans dessus dessous, et part en quête de la sauver, aidé d’une nouvelle arme « Apparent », qui peut prendre différentes formes, un peu à la manière de l’arme de sa sœur.

Dans Control Resonant, les zones devraient aussi nous laisser un peu plus respirer en étant plus ouvertes. Si l’on ne parle pas d’un monde ouvert, il y aura un système de déplacements rapides avec des mécaniques de traversée, comme l’indique le directeur créatif Mikael Kasurinen :

« Je pense que notre façon de gérer les déplacements va se démarquer, et je crois aussi que nous avons une approche unique de la façon dont nous combinons le combat au corps à corps, la propulsion vers l’avant et les capacités surnaturelles. »

Qui dit monde un peu plus ouvert dit également plus de secrets optionnels à aller dénicher, et on nous promet que rien ne sera superflu ici. On imagine que l’on y trouvera quelques éléments reliés au Remedyverse (qui englobe Alan Wake), mais tout cela est encore mystérieux.

Control Resonant est prévu en 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series