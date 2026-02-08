Débrief’ : GTA 6 confirme sa date, Horizon Hunters Gathering, Overwatch refonte et Xbox next-gen
Publié le :
Rédigé par Julien Blary
Comme chaque week-end, notre équipe prend le temps de revenir sur l’actualité des derniers jours pour vous proposer un débrief’ en vidéo. Une compilation d’une dizaine de minutes pour être à jour et ne rien manquer des gros titres.
Dans ce récapitulatif de l’actualité, on reviendra logiquement sur l’annonce de Horizon Hunters Gathering, la nouvelle déclinaison de la licence de PlayStation. On parle aussi de GTA 6, qui a (encore) confirmé sa date de sortie et qui nous a parlé de l’IA générative. Blizzard de son côté, a présenté sa refonte d’Overwatch, tandis que Xbox prépare une grosse année.
